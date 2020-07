Ongelooflijk: honderden asielzoekers in azc Budel slaan en steken elkaar compleet aan gort

Vannacht is het goed misgegaan in het Brabantse Budel, waar een asielzoekerscentrum staat. Honderden asielzoekers wisten daar vannacht slaags te raken en elkaar daarbij flink te verwonden. Vier mensen werden verwond met messen.

Het is toch eigelijk ook ongelooflijk hoe ontzettend ondankbaar het allemaal is. Nederland opent de grenzen voor zelfverklaarde vluchtelingen uit het buitenland. Of iedereen ook daadwerkelijk vluchteling is wordt uitgezocht, maar tot dat gebeurd is mag iedereen op kosten van de overheid blijven wonen in asielzoekerscentra. Allemaal heel gul. Maar vervolgens wordt met die gastvrijheid dus zó omgesprongen:

“De politie is dinsdagochtend met meerdere eenheden uitgerukt voor een grote vechtpartij in het asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Budel waarbij meer dan honderd mensen slaags raakten. Vier bewoners liepen lichte snijwonden op tijdens de ongeregeldheden. Om een nog onbekende reden ontstond rond 4.00 uur een vechtpartij in het azc. Daarbij zou ook een beveiliger zijn bedreigd. Volgens de politie zijn vier mensen gewond geraakt, doordat er bij de vechtpartij gebruik zou zijn gemaakt van messen.”

Het politie-optreden tegen deze massale vechtpartij is ronduit mager te noemen: slechts één arrestatie werd verricht, en er is totaal geen zicht op dat mensen hun status als asielzoeker verliezen – de juridische basis voor hun verblijf in Nederland.

Het is daarbij zeker niet voor het eerst dat het volledig fout loopt bij het azc in Budel. In oktober wist een asielzoeker de oogkas van een andere azc’er te breken door hem keihard te kopschoppen. Ook moest twee jaar geleden besloten worden om christelijke en islamitische asielzoekers apart van elkaar te laten wonen. Een broodnodige voorzorgsmaatregel om ongeregeldheden te voorkomen, vond men toen. En al in 2014 vonden er halve stammenoorlogen plaats tussen de Eritrese en Syrische asielzoekers in het Brabantse opvangscentrum.