Ongelooflijk – OMT concludeert dat mondkapjes nog steeds onnodig zijn, en gaat lekker op vakantie tot eind augustus

Nederland blijft de gekke Henkie van de wereld als het aankomt op het dragen van mondkapjes. Alleen in het openbaar vervoer moet het, verder helemaal nergens. Het OMT heeft er gisteravond nog een keer naar gekeken, en geconcludeerd dat dat ook voorlopig zo blijft, ondanks dat het bewijs zich echt tégen de mondkapjes-gerelateerde stellingen van de RIVM en consorten aan het keren is. Daarna zijn de OMT-leden begonnen met hun vakanties.

Het is echt ongelooflijk: terwijl de coronabesmettingen in Nederland hand over hand toenemen, heeft het Outbreak Management zichzelf eerst een lekker maandje vakantie gegund. Pas eind augustus komt de groepering, die het Nederlandse antwoord op de coronacrisis moet formuleren, weer eens bij elkaar voor een vergadering. Tot die tijd kunnen ze de stranden, terrassen en meubelboulevards op.

Maar voordat ze gaan genieten van een lange onderbreking, hebben ze eerst nog een laatste oekaze gedaan: nee, mondkapjes worden in Nederland niet algemeen verplicht gesteld. In winkels, cafés en andere openbare gelegenheden mogen nog steeds tientallen mensen met een blote toet rondlopen. Niets aan de hand, aldus het OMT:

“Het RIVM ziet geen reden om het dragen van een mondkapje buiten het openbaar vervoer verplicht te stellen. Er zijn aanwijzingen dat niet-medische mondneusmaskers virusdeeltjes kunnen tegenhouden, maar volgens het instituut is er nog altijd geen hard bewijs dat gebruik in de openbare ruimte besmettingen voorkomt. Een RIVM-woordvoerder laat weten dat nieuw onderzoek continu wordt geëvalueerd. “Zo werkt wetenschap. Tot op heden is er geen aanleiding om het advies aan te passen.”

Een nogal – op z’n zachtst gezegd – controversiële uitspraak, want het bewijs voor het nut van mondkapjes groeit met de dag. De “stemming rond mondkapjes slaat om,” concludeerde De Telegraaf dan ook gisteren. Maar het OMT denkt dat het hun tijd wel zal duren en neemt een paar weken de benen. Echt, wat is dit voor gepruts?