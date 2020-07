Onvermoeibare corona-strijder Maurice de Hond ziet zijn gelijk bewezen: Harvard en WHO willen betere ventilatie

Het kosten hem maanden van zijn leven, maar eindelijk begint de corona-guerillastrijd die Maurice de Hond voerde tegen de gezondheidsinstanties vruchten af te werpen: langzaamaan gaan gerenommeerde gezondheidswetenschappers en zelfs het WHO bedrijven aanraden om hun airco’s goed in degaten te houden.

De coronapandemie heeft van Maurice de Hond een onversaagde feitenstrijder gemaakt die gewapend met tabellen, grafieken en allerhanden onderzoeksgegevens constant politiek en RIVM bestookte met alternatieve visies. Er werd lang niet altijd naar hem geluisterd, en hij werd bij NPO-rubriek Op1 zelfs lange tijd geweerd.

Maar eindelijk begint de opiniepeiler resultaten te boeken. Want was één van de belangrijkste redenen dat het zuiden van Amerika weer zo ontzettend te kampen heeft met een uitbraak van het coronavirus, is vanwege de air conditioning. Dat zegt inmiddels niet meer alleen Maurice de Hond, maar ook een gerenommeerde Harvard-academicus. De Hond: “Ook Harvard professor concludeert dat het de airco’s zijn in de Zuidelijke Amerikaanse staten.”

Toch kan de sociale geograaf het niet laten om nog even een sneer uit te delen naar de ‘aerosol-ontkenners’: “Maar dan moeten het wel de aerosoles zijn, dus wordt het genegeerd door WHO/RIVM.” Maar zie ook daar: even later kondigt het WHO een grote koerswijziging aan: “De WHO zal voortaan naar verwachting aanraden binnenruimtes goed te ventileren.” De Hond retweet het instemmend.

Begint de ratio dan eindelijk door te breken in de coronabestrijding? We kunnen het alleen maar hopen. Eén ding staat vast: Maurice de Hond heeft laten zien een ware pionier te zijn.