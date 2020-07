Peiling! Draagvlak voor ‘onrealistische’ anderhalvemetersamenleving kachelt steeds verder achteruit

Nederlanders worden steeds pessimistischer over het nut van de regel anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Deze maand denkt voor het eerst minder dan éénderde dat die maatregel van premier Rutte, het RIVM en het OMT ook echt gaat werken. Dat peilde onderzoeksbureau I&O Research deze week.

Het draagvlak voor de door premier Rutte en het OMT zo bejubelde anderhalvemetersamenleving neemt steeds verder af, zo blijkt uit een nieuwe peiling van onderzoeksbureau I&O Research.

Was in mei nog 37% van alle Nederlanders overtuigd van de zin van een hele maatschappij die 150 cm afstand tot elkaar houdt, zo daalde dat vorige maand naar 34%. Deze maand komt de score weer lager uit – op 31%. Voor het eerst is dus minder dan eenderde van Nederlanders optimistisch dat de draconische maatregel ook daadwerkelijk zin heeft en de samenleving niet teveel ontwricht.

De peiling is een forse klap voor Mark Rutte, die gisteren nog in het Jeugdjournaal verkondigde dat het toch echt wel noodzakelijk is om het beleid voorlopig vast te houden – wellicht zelfs totdat er een vaccin is. Daarop is nog geen enkel zicht.

Toch is er onder Nederlanders weinig steun voor protesten tegen de verregaande maatregelen van het kabinet, zo achterhaalde I&O ook. In totaal staat 70% van alle Nederlanders negatief tegenover protesten zoals die van Viruswaanzin. Alleen kiezers van PVV (27%) en FVD (44%) vinden ze (enigszins) een goede zaak.

Verder verwachten Nederlanders dat ze in 2020 ongeveer hetzelfde zullen verdienen als in voorgaande jaren en neemt het aantal zich eenzaam voelende mensen langzaam weer af nu de meeste restricties zijn versoepeld.