Peter R. springt in de bres voor criminele asielzoekers, vindt taalgebruik te heftig wegens ‘te lichte delicten’

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries vindt dat Nederlandse media wel eens een keertje wat aardiger mogen zijn tegen asielzoekers die zich misdragen in Nederland. Met een rode pen liep hij een vanochtend gepubliceerd artikel in De Telegraaf langs en markeerde hij alle begrippen die hij te onfatsoenlijk vond om te gebruiken jegens mensen die gebruikmaken van de gastvrijheid van ons land, maar wel de regels overtreden.

RTL Boulevard-misdaadspecialist Peter R. de Vries heeft vandaag zijn misnoegen kenbaar gemaakt over de wijze waarop er in dit land gesproken wordt over asielzoekers die strafbare feiten plegen. Een artikel in De Telegraaf stond bol van de termen die De Vries niet gepast vond voor criminelen die in een azc zitten. Belerend twitterde hij:

“Telegraaf heeft het weer eens over asielzoekers…. Ik tel vanmorgen 4x ‘lastposten’, 4x ‘raddraaiers’, 1x ‘rotzooitrappers’ 2x ‘ASO-AZC’, 4x ‘asieloverlast’ 3x ‘overlastgevers’ 1x ‘asieltuig’ etc. etc. En dan gaat het om ‘delicten’ die ‘te licht zijn om te vervolgen’.”

Het was een reactie op een artikel van de krant dat inging op een zorgelijk fenomeen: overlastgevende asielzoekers die gewoon weglopen uit een azc dat speciaal is ingericht om die rotzooitrappers (sorry but not sorry, Peter!) uit de maatschappij te weren. Dat maakt allemaal niet uit voor de professionele talkshowgast, die kennelijk de wijze waarop er over een probleem wordt gepraat erger vindt dan het probleem zelf.

Fijn, zeg. Alsof het nog immer 2009 is zijn die eindeloze debatten over de toon van het debat nog altijd niet verdwenen.