RIVM’er Jaap van Dissel staat voor paal: Noorse anti-mondkapjesonderzoeker die hij citeerde is van mening veranderd

RIVM-baas Jaap van Dissel heeft nogal een blauwtje gelopen over mondkapjes. Zo citeerde hij nog een Noorse wetenschapper die volgens hem vond dat mondkapjes niets bijdragen aan het voorkomen van een coronabesmetting… en zo zegt deze zélfde wetenschapper nu dat de gezichtsmasker wel degelijk kunnen helpen en Van Dissel zich op oude informatie baseert. In goed Hollands zeggen we dan: ome Jaap staat voor aap.

Vandaag zal niet de lievelingsdag worden van RIVM-viruusbaas Jaap van Dissel. Eerder deze week gaf het OMT-lid nog een persconferentie over de heropleving van het coronavirus, en hij benadrukte vooral dat het absoluut niet nodig was om mondkapjes te dragen. Ondanks dat het wetenschappelijke bewijs dat de man – die inmiddels de corona-schaduwpremier is – voor die stelling aandroeg ronduit mager is, had Van Dissel tóch één strohalm om zich aan vast te klampen: een Noors onderzoek waaruit zou blijken dat de gezichtsmaskers alleen zin hebben als het niet mogelijk is om afstand te houden.

Maar hier komt-ie: EenVandaag zocht de leider van het Noorse onderzoek zelf op, en de man verklaarde dat zijn eigen onderzoek inmiddels ronduit achterhaald is. Hij is tot andere inzichten gekomen, en denkt nu wél dat mondkapjes het nodige kunnen toevoegen aan het voorkomen van coronabesmettingen:

“In hun rapport zeggen de Noren dat mondkapjes vooral aan te raden zijn als het moeilijk is om afstand te houden. Maar nieuwe inzichten laten zien dat het wel degelijk goed is om vaker mondkapjes te dragen, vertelt Iversen. “Recent onderzoek wees uit dat er een grotere groep mensen is die wel drager van corona zijn, maar geen symptomen hebben.” Iversen ging uit van 20 procent, maar die groep blijkt het dubbele. Na de zomer komt hij dan ook met een update van zijn onderzoek.”

Kortom: Jaap van Dissel heeft zich gebaseerd op gedateerd onderzoek dat niet meer klopt. Alles om een maatregel niet in te voeren die in de rest van de wereld al maanden geleden meehielp om corona te bedwingen. Nee, RIVM, lekker bezig!