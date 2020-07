Rutte dan eindelijk door de pomp: €360 miljard gratis geld voor Zuid-Europa, €100 miljard erbij op EU-begroting

Duur geintje, zo’n compromis over de meerjarenbegroting van de EU. Premier Rutte heeft enkele concessies van de andere binnengehaald, maar de hoofdmoot blijft nog altijd: er gaat méér geld naar Europa, en Zuid-Europa gaat méér profiteren van subsidies.

Na een ultieme marathonsessie zijn de Europese leiders er dan eindelijk uit: er ligt een akkoord over de meerjarenbegroting van de EU, waar ook premier Rutte z’n handtekening onder gezet heeft. Maar van de Nederlandse eisen is echt maar een fractie omgezet in concrete stappen.

Want de Nederlandse wens dat Brussel niet voor Sinterklaas gaat spelen heeft het niet gehaald. Maar liefst €750 miljard gaat er vergeven worden via Brussel. Pakweg de helft daarvan zullen giften zijn, het overige deel leningen. Het enige dat Rutte voor elkaar heeft gekregen is dat er een soort controlesysteem op zal plaatsvinden. U weet wel: al net zo’n “fantastisch” controlesysteem dat zo’n twee decennia lang al in de gaten houdt dat landen hun begrotingstekort niet boven de 3% laat oplopen – ahem.

De gehele meerjarenbegroting van de EU stijgt ook – en fors. Vorige keer was dat nog €960 miljard, en nu zal dat tot 2027 zo’n €1050 miljard zijn.

Verder zijn Nederland wat kruimels toegeworpen. De teruggaven aan ons land worden ietsje hoger, en ook een fractie van de douane-inkomsten die de haven van Rotterdam genereert, mogen doorvloeien naar de staatskas in Den Haag.

Maar premier Rutte is er natuurlijk uiterst tevreden mee. Het zou volgens ‘onze’ regeringsleider een “historisch akkoord” zijn. Dat zal best: maar wel eentje waarbij Nederland – en daardoor uiteindelijk de belastingbetaler alhier, u en ik dus – nog altijd de rekeningen betaalt.