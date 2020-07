Schaamteloze Blendle-CEO Klöpping steekt winst van ziek gesubsidieerde toko in eigen zak na verkoop aan buitenland

Opnieuw komt een Nederlands bedrijf in buitenlandse handen: het is de kranten- en tijdschriftenaggegrator Blendle. Opmerkelijk, want het bedrijf van vaste De wereld draait door-gast Alexander Klöpping heeft nog nooit winst gemaakt. Toch is de ondernemer razend enthousiast, want hij heeft z’n zakken flink kunnen spekken. Nadat z’n bedrijf overeind is gebleven door jaar in, jaar uit compleet misselijk te zijn gesubsidieerd.

Blendle, het bedrijf van Alexander Klöpping, komt in buitenlandse handen. Nederlanders helemaal niets aan het feit dat Cafeyn er nu de scepter zwaait, want een stel Fransozen mag vanaf nu dus uitmaken wat we nog kunnen lezen op het copypastemedium dat zo’n beetje iedere maand is aangeprezen in De wereld draait door. Maar DWDD is niet meer, dus met Blendle gaat het ook niet al te best. En dus is de boel maar verkocht, want de aasgieren cirkelden al naargeestig boven de burelen van Klöpping.

Voor de subsidie-CEO zelf is dat goed nieuws, want hij heeft zo toch nog een aardig zakje geld mogen toucheren voor een startup die nog geen dag winst heeft geboekt. Of zoals WOB-specialist Roger Vleugels het uitdrukt: “Inderdaad: Alexander Klöpping verkoopt ‘zijn’ met subsidie gebouwde verlieslijdende Blendle en steekt de winst in zijn eigen zakken…..” Ook crowfundingondernemer Ahmed Aarad is niet te spreken over de verkoop: “Iets wordt volledig met subsidiegeld opgetuigd, heeft nog nooit zwarte cijfers geschreven en wordt verkocht. Ik vind hier nogal wat van…”

FVD-statenlid Johan Almekinders vult aan: “Blendle kreeg 100.000,- subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Blijkbaar verwachtten ze een vernieuwing van de journalistieke infrastructuur.” Journalist Chris Aalberts vindt dat Klöpping in zijn gesubsidieerde handjes mag klappen: “Ze mogen blij zijn dat het niet failliet is verklaard.” Yup. Vooral dat laatste dus.