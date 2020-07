Schandalig: in VVD-achtig rijke stinkerdstadje De Bilt laat iedereen z’n villa met belastinggeld schoonmaken

In de Utrechtse gemeente De Bilt is een groot tekort ontstaan op de gemeentelijke begroting. De reden? Niet eens corona. Maar allerlei bijzonder rijke ouderen die hun gigantische villa of landhuis nu laten schoonmaken op kosten van de belastingbetaler. Lekker bezig daar, stelletje profiteurs.

Dat het hebben van geld lang niet altijd gelijkstaat aan het hebben van fatsoen bewijzen de inwoners van De Bilt wel weer, waar het salonliberalisme van VVD en D66 altijd erg in zwang is. Want wat wil het geval? De gemeente komt tonnen tekort, omdat de bewoners van villa’s, kolossale gevaarten van huizen en andere optrekjes die je kan kopen met oud geld nu massaal worden schoongemaakt van belastinggeld. U leest het inderdaad goed: we betalen met z’n allen mee aan het poetsen van miljonairsoptrekjes in één van de rijkste gemeentes van heel Nederland.

Bizar en belachelijk:

“Rijke inwoners van Bilthoven laten hun villa’s of luxe appartementen steeds meer met subsidie poetsen. De vermogende ouderen hebben daar formeel recht op, maar ze hebben er wel voor gezorgd dat de tekorten bij de gemeente met bijna drie ton zijn opgelopen. Dat is voor veel welgestelde Bilthovenaren reden om de eigen schoonmaakster te ontslaan en gebruik te maken van de voordelige gesubsidieerde hulp. Het tekort van 350.000 euro op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt in de gemeente De Bilt voor 285.000 euro veroorzaakt door meer aanvragen voor vergoeding voor huishoudelijke hulp.”

De lokale PvdA komt niet verder dan met wat vingergewapper (“Het mag volgens de regels, maar het voelt niet goed”). Wat een slappe hap. Denk je nu echt dat een stel corpsballen op leeftijd zich wat gaan aantrekken aan wat zo’n – in hun ogen – knorrige arbeiderspatjepeeër staat te mompelen?

Voer eens even heel gauw een inkomenstoets in voor die schoonmaakhulp, De Bilt. Want het is wel te verteren dat een kreupele oudere met alleen een AOW’tje wordt geholpen met het schoonhouden van de kleine huurwoning waarvoor 15 jaar wachttijd werd opgebouwd. Maar al die VVD-stemmende miljonairs? Ga toch weg!