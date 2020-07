Schokkend! Sylvana’s BIJ1 blijkt ‘onfatsoenlijke werkgever’ die slechts zekerheidsloze hongerloontjes betaalt

BIJ1, de partij van Sylvana Simons, ligt onder vuur omdat de partij altijd claimt op te staan tegen uitbuiting en onderbetaling, maar nu zélf een vacature heeft geplaatst die bij menigeen tot vraagtekens leiden. Sywert van Lienden is fel op de partij: “Ook BIJ1 heeft niet zoveel met fatsoenlijk werkgeverschap en het afdragen van sociale premies.”

Alle partijen die zetels willen gaan halen bij de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande lente zijn hard aan het werk om een kansrijke campagne op te zetten. Zo ook BIJ1, de partij van Sylvana Simons die vier jaar geleden onder de noemer Artikel 1 nog achter het net viste. Ditmaal willen ze een betaalde campagneleider aanstellen, om vanaf september de troepen aan te voeren.

Over de beloning van die campagneleider schreef de partij in de vacature het volgende:

“Een ZZP overeenkomst van €2500,- bruto per maand op basis van 32 uur, van september 2020 tot april 2021. Indien je nog geen ZZP’er bent kunnen we je desgewenst hierbij helpen.”

Dat BIJ1 de campagneleider met zo’n hoog aantal te draaien uren slechts wil aannemen als ZZP’er en niet als gewone werknemer met een tijdelijk contract, zet kwaad bloed. Sywert van Lienden, ooit initiatiefnemer van de G500, schrijft het voornemen van Sylvana’s partij helemaal stuk, en noemt het ronduit onfatsoenlijk: “Werkgever zijn en dan iemand voor €2500 per maand laten ZZP’en. Kortom: ook BIJ1 heeft niet zoveel met fatsoenlijk werkgeverschap en het afdragen van sociale premies.”

FVD-raadslid Kevin Kreuger ziet een schril contrast met de optredens van Sylvana Simons in de Amsterdamse gemeenteraad, waar zij juist altijd vindt dat mensen méér betaald moeten krijgen. Want hoe weinig je overhoudt van €2500 voor 32 uur, rekent John Oost (“Soms links, soms rechts, soms zakelijk, soms emotioneel”) uit:

“Zo, dat is een tarief van wel € 18,02 per uur! Belastingen en sociale premies eraf, arbeidsongeschiktheidverzekering eraf, boekhouder, aansprakelijkheidsverzekering, pensioen opzij zetten, en alle ander kosten, dan houd je misschien wel € 9 euro per uur over! Topbaan!”

De hoon is BIJ1 niet in de koude kleren gaan zitten. Onder druk van Sywerts twitterstorm tegen de partij van Sylvana was BIJ1 uiteindelijk genoodzaakt om het aantal te werken uren omlaag te brengen van 32 naar 26. “Je hebt gelijk, Sywert,” gaf de beweging met schaamrood op de kaken uiteindelijk toe: “We hebben het aangepast.”