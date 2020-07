‘Serieuze’ krant The Guardian: hoge gebouwen “erg seksistisch” want “ze steken omhoog en ejaculeren in de lucht”

Allemaal weer even lachen met een zogenaamd serieus Brits medium dat denkt in het gevlei van de woke warriors te moeten komen. Ditmaal door af te rekenen met hoge gebouwen. Die zouden namelijk “seksistisch” zijn, want ze lijken op mannelijke geslachtsdelen die hun hoogtepunt beleven in de wolken.

Terwijl antiracismestrijders de standbeelden van antiracistische boegbeelden omvertrekken, vraag je je wel eens af: maar kan het dus nóg gekker? Het antwoord is: ja, het kan nog vele malen idioter.

Dat laat ook het voormalige kwaliteitsmedium The Guardian deze week merken. Ze publiceren een artikel onder de al uiterst kolderieke titel “‘Upward-thrusting buildings ejaculating into the sky’ – do cities have to be so sexist?” Voor degenen die wat minder thuis zijn in de Angelsaksische wereld betekent dat zoiets als: “‘Omhoog-stekende gebouwen die in de lucht ejaculeren’ – moeten steden echt zo seksistisch zijn?“. En ja, dat staat er dus helemaal echt.

Het artikel gaat in op een boek van ene Leslie Kern, die heeft geschreven over hoe je aan feministische stedenbouw kan doen.

Kern beklaagt zich over de glazen plafonds, torens die zogenaamd op penissen lijken en donkere steegjes. Allemaal kwaadaardige symbolen van mannelijke macht. Ze linkt de ‘mannelijke architectuur’ aan huiselijk geweld tegen vrouwen en opgelegde geslachtspatronen.

Maar over hoe je dan wél steden vrouwvriendelijk kan inrichten laat de felle tegenstander van mannelijke kunsten wienig horen. Ze haalt aan hoe in Rwanda vrouwen de ruimte hebben om borstvoeding op de markt te geven, en dat in Tokio bepaalde treincoupés op gezette tijden alleen voor vrouwen toegankelijk zijn. Verder moeten vooral veel vrouwen via positieve discriminatie aan de macht worden geholpen: “De pandemie heeft ons laten zien dat de maatschappij indien nodig radicaal gereorganiseerd kan worden. Laten we die les meenemen in het maken van een niet-seksistische stad.”