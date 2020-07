Slecht nieuws: de anderhalvemetersamenleving moet nog tot VOLGEND VOORJAAR worden aangehouden

Volgens arts en viroloog Jan Kluytmans zijn we voorlopig nog niet af van de anderhalvemetersamenleving. Sterker nog: nog tot aankomend voorjaar zullen we flink veel afstand moeten houden van iedereen, en zullen veel bedrijven niet of nauwelijks kunnen functioneren. De viroloog noemt het een “stip op de horizon.”

Alhoewel kabinet en RIVM nog geen einddatum hebben genoemd van de ‘social distancing‘-maatregelen, weet arts en viroloog Jan Kluytmans in een EO-interview al wel een tipje van de sluier op te lichten. Volgens de medicus moeten we nog anderhalve meter afstand houden tot tenminste aankomend voorjaar. Dat zegt hij in een vraaggesprek met Tijs van den Brink:

“De anderhalvemetersamenleving duurt tot volgend voorjaar. Dat zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans in Dit is de Dag. “Ik vind het van belang perspectief te bieden”, zegt Kluytmans. “We hebben allemaal behoefte aan een stip op de horizon: ga ervan uit dat dit duurt tot volgend voorjaar.” De arts heeft goede hoop op een vaccin of een betere behandeling op de IC, maar tot die tijd zullen we de maatregelen moeten volgen: anderhalve meter afstand, niesen in de elleboog, handen wassen en testen bij klachten.”

Dat betekent dat we ons nog tussen de zeven en elf maanden moeten houden aan de maatregelen die voor veel mensen nog altijd heel onnatuurlijk voelen. Ook zullen vele sectoren van de economie daar nog flink veel hinder van ondervinden – denk aan horeca, uitgaansleven, musea, sportinstellingen en openbaar vervoer. Massa-ontslagen en een faillisementengolf moeten dan ook zeker niet worden uitgesloten.

Toch heeft Kluytmans ook nog één sprankje goed nieuws: volgens de microbioloog zal een tweede golf, zelfs als deze komt, lang niet zo ernstig zijn als de eerste die Nederland in maart en april overspoelde. Een kwestie van “kleine brandjes en dat blussen we dan weer,” zegt hij.