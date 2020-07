Sylvana Simons: ‘Dat wij alleen maar over racisme zieken is een frame, BIJ1 wil wereld voor iedereen!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons vindt het absoluut niet oké als mensen doen alsof haar partij BIJ1 een one-issue-beweging is die alleen maar over racisme “ziekt”. Integendeel, vindt het Amsterdamse raadslid: die stelling is alleen maar populair bij lieden “voor wie gelijkwaardigheid als een bedreiging voor hun bevoorrechte positie geldt.”

Ze is weer van de partij: na hersteld te zijn van een medische ingreep is BIJ1-frontvrouw Sylvana Simons weer actief en aan het campagnevoeren voor haar partij. Dat doet ze door ruchtbaarheid te geven aan een motie in de Amsterdamse gemeenteraad om daklozen maandelijks een hogere toelage uit te betalen. Sylvana haalt het voorval tevreden aan, en gebruikt het om haar partij nog eens te profileren.

Want de afgelopen tijd hebben we BIJ1 vooral gehoord als partij die racisme en de zogeheten witte kwetsbaarheid wil bestrijden. Maar niets is minder waar, BIJ1 is een partij met “gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid” als “kernwaarden”, zo schrijft Sylvana vandaag op Facebook.

En wie de euvele moed heeft om te blijven beweren dat Sylvana’s politieke avontuur wel heel erg inzet op dat ene thema krijgt de volle laag:

“Het frame dat wij een “one issue” partij zijn en alleen maar “over racisme zieken” is populair bij mensen voor wie gelijkwaardigheid als een bedreiging voor hun bevoorrechte positie geldt. Het enige dat BIJ1 voorstaat is een wereld die werkt voor IEDEREEN op basis van onze kernwaarden en solidariteit.”

U snapt het dus: IEDEREEN. Is dat niet prachtig, zo’n partij die voor ons ALLEMAAL opkomt? Dus ook voor degenen die menen dat het wel een tandje minder kan met de Akwasi-achtige taferelen? Juist ‘em.