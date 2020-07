Sylvana’s BIJ1 wil verplichte quota voor zwarte kandidaten op stembiljet: ‘Tijd van vrijblijvendheid is voorbij!’

Volgens Vayhishta Miskin van BIJ1 moeten er quota komen die kiescommissies verplichten om meer zwarte vrouwen hoog op de lijst te zetten. “De tijd van vrijblijvendheid op het gebied van diversiteit is naar mijn idee gewoon voorbij,” zegt ze in een interview met Vogue.

Je weet dat er weer Tweede Kamerverkiezingen aankomen als zelfs modeblaadjes als Vogue aandacht aan politiek gaan schenken. Dat zien we dan ook deze week, als maar liefst twee leden van Sylvana Simons’ partij BIJ1 aan het woord mogen in het blad om te pleiten voor meer zwarte vrouwen in het Nederlandse parlement. Door de geschiedenis heen zijn dat er namelijk maar twaalf geweest, en dat is desastreus, aldus partijleden Vayhishta Miskin en Devika Partiman. Die laatste zegt: “Als je als zwart kind opgroeit en letterlijk nooit iemand in de politiek ziet die op jou lijkt, komt het niet in je op dat jij ook politicus kan worden. Het maakt je fantasie kapot op het gebied van carrièrekansen”

Miskin gaat nog een stapje verder en wil zelfs dat kiescommissies van politieke partijen met verplichte quota worden gedwongen om vrouwen van kleur een hoge plek op de lijst te geven:

“Kiescommissies zullen daarvoor echt hun blik moeten verbreden. Je kan best als doel nemen om een bepaald percentage van verschillende afkomsten in je lijst te verwerken. De tijd van vrijblijvendheid op het gebied van diversiteit is naar mijn idee gewoon voorbij. Stel quota, dan worden mensen verplicht eraan te werken. Dan komt er pas echte verandering”

Partijleider Sylvana Simons reageert ook zelf op het artikel. Zij noemt het aantal van twaalf zwarte vrouwelijke Kamerleden in de gehele Nederlandse parlementaire geschiedenis een “belachelijk en schrikbarend” cijfer. Ook beademt ze Miskins woorden dat “vrouwen van kleur een handreiking” moeten krijgen.