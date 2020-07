Team-Omtzigt valt ‘stemadvies via kekke filmpjes’ van bloemschoen Hugo de Jonge aan: ‘Terughoudendheid zou sieren!’

Aanhangers van CDA-lijsttrekkerskandidaat Pieter Omtzigt irriteren zich mateloos aan het feit dat Hugo de Jonge zijn kandidatuur gewoon probeert door te drukken door een keur aan prominenten in ludiek bedoelde filmpjes zich te laten uitspreken voor de bloemschoenen dragende vice-premier. “Terughoudendheid zou hen moeten sieren.”

Flamboyante schoenendrager Hugo de Jonge probeert CDA-leden te overtuigen dat zijn overwinning in de lijsttrekkersverkiezing min of meer een gelopen race is, door allerlei partijhotemetoten filmpjes te laten opnemen waarin ze de vice-premier de hemel in prijzen.

Renate van Leeuwen, CDA-bestuurslid in Katwijk en voorstander van de kandidatuur van Pieter Omtzigt, ergert zich er groen en geel aan:

“Laat leden hun eigen afweging maken zonder dat zij middels kekke filmpjes stemadvies krijgen van prominenten. Een invloedrijke groep. Terughoudendheid zou hen moeten sieren.”

De tweet van Van Leeuwen vindt bijval bij tientallen CDA’ers. En zelfs tot diep in kamp-Omtzigt wordt waardering uitgesproken voor het feit dat de Katwijkse dit aan de orde stelt. De vrouw van Pieter Omtzigt is het er roerend mee eens en laat dan ook openlijk weten dat zij de opmerking van Van Leeuwen apprecieert.

Vanavond gaan de Omtzigt, De Jonge en Mona Keijzer met elkaar in debat bij NPO Politiek in een laatste poging de CDA’ers over te halen dat zij de beste man of vrouw zijn om de partij te leiden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart.