Theo Hiddema (FVD): ‘Wat een gotspe! NOS huurt louter anti-FVD georiënteerd personeel in!’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema heeft gereageerd op de opmerking van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff dat zijn omroep “volstrekt onafhankelijk” is. De parlementariër noemt het een “gotspe”.

Eerder deze week was Marcel Gelauff, de hoofdredacteur van de NOS, te gast bij Op1. Daar vertelde hij over de intimidatie van journalisten, en dat hij de politieke partijen PVV en Forum voor Democratie daar medeverantwoordelijk voor hield. Ook was de NOS een “volstrekt onafhankelijke omroep,” meende de journalist.

Een officiële reactie van FVD liet niet lang op zich wachten: de partij noemde het commentaar “demonisering.” Ook PVV-leider Geert Wilders was er snel bij met een reactie. De oppositievoorman kondigde aan om Gelauff “als eerste geheel onafhankelijk naar het UWV begeleiden” mocht hij ooit aan de macht komen.

Maar ook FVD-Kamerlid Theo Hiddema doet nu van zich spreken. Hij vindt de wijze waarop de NOS-voorman zich uitsprak niets minder dan een “gotspe.” De man neemt namelijk alleen mensen aan die tegen Forum voor Democratie gekant zijn, aldus de advocaat. Veel te “gemakkelijk,” aldus Hiddema:

““ Volstrekt onafhankelijk” wat een gotspe! Gemakkelijk te verkopen ook: je huurt voor je redactie louter anti-FVD georiënteerd personeel in en zet vervolgens hun optredens in het zonnetje als van alle van boven opgelegde smettten vrij.”

Overigens is de kille omgang tussen NOS en FVD wederzijds: de partij pleit al sinds haar oprichting voor een grondige ‘sanering’ van de NPO.