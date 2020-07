Theo Hiddema (FVD) wil dat Rutte steunprogramma opzet om de gapers te redden: ‘Zandzakken en ME voor de deur!’

Als het aan FVD-Kamerlid Theo Hiddema ligt gaat het kabinet een steunprogramma voor winkeliers die een gaper boven de deur hangen ontwikkelen. Dat zegt hij op social media: “De gekte komt zo wel dichtbij!”

Het begon afgelopen weekend met een grapje van columniste Sylvia Witteman, maar het is inmiddels de zoveelste cancelcampagne tegen een stukje Nederlands cultureel erfgoed geworden: de gapers, die traditiegetrouw die ingang van een apotheek aanduiden, moeten weg omdat ze – u raadt het al – racistisch zouden zijn. Witteman zelf is al behoorlijk geschrokken van de tumult die ontstond na een flauwe opmerking, en ook FVD-politicus Theo Hiddema is ontstemd.

“Godsamme,” stelt de eminence grise van FVD: “Bij mij om de hoek wordt nu de beeltenis van een zwart getint, uitnodigend ogend kereltje van de gevel verwijderd. De gekte komt zo wel dichtbij!”

Wellicht enigszins tongue-in-cheek stelt hij voor om de beelden te redden: “Heeft de regering inmiddels een steunprogramma in petto voor boekverkopers? Zandzakken en ME voor de deur!”

Veel hoop zal Hiddema niet koesteren dat premier Rutte en zijn ministers de gapers – die absoluut geen geschiedenis hebben die terugvoert op racisme of de slavernij – gaan redden. Eerder op de dag zei de FVD’er nog tegen ex-collega Zihni Özdil dat hij het wel kan opgeven wat betreft zijn strijd tegen anti-racismestrijders die zelf geradicaliseerd en racistisch geworden zijn. “Een bedachtzame bijdrage in het racisme-debat is parels voor de zwijnen. De schamele identiteit van je opponenten is geheel en al opgebouwd uit het vertoon van hun o zo lelie-blanke puriteinse zoektocht naar racistische zeepbellen,” schreef Hiddema: “Verzet kost je een maagzweer.”