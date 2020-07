Theo Hiddema laat “BLM zuiveringsdienst” boekenkast ruimen uit angst voor ‘dwangverpleging in Gloria Wekker-kliniek’

Als het aan FVD-Kamerlid Theo Hiddema ligt, komen de activisten van Black Lives Matter snel over de vloer van zijn grachtenpand in Amsterdam. Hij vreest dat zijn boekenkast niet ‘woke’ genoeg is en wil een verplichte opname in een hersenspoelkamp van de BIJ1-kliek graag voorkomen.

Forum voor Democratie-politicus Theo Hiddema heeft kans gezien weer eens een geintje uit te halen met zijn politieke opponenten. Nu de cultuurstrijders bezig zijn om schoon schip te maken op universiteiten en zelfs op de werkvloer, liggen de persvrijheid en de vrije gedachtevorming in de vuurlinie.

Hiddema merkt dat het hele gebeuren hem niet onberoerd laat, en wenst dan ook dat de canceltroepen snel bij hem over de vloer komen om te kijken welke literatuur er anno 2020 écht niet meer zou kunnen. Hij schrijft:

“Heb last van opkomende schichtigheid bij de aanblik van mijn boekenkast. Kan iemand van de BLM zuiveringsdienst mij helpen bij de broodnodige opschoning? Wil een dwangverpleging in een Gloria Wekker kliniek voor zijn.”

Gloria Wekker is de drijvende intellectuele kracht achter BIJ1, de partij van Sylvana Simons. Zij was een pionier van het momenteel populaire rassenoproer en introduceerde termen als “witte onschuld.”

Het is de tweede achtereenvolgende dag dat Theo Hiddema hulp vraagt. Gisteren al riep hij premier Rutte op om winkeliers te steunen waar oud-Hollandse gapers van de gevel dreigen te verdwijnen. De FVD’er stelde voor dat de regering ME’ers en zandzakken zou sturen om de woke hordes op afstand te houden.