Theo Hiddema pakt KOZP-kopman Jerry Afriyie aan: ‘Een met plat geweld chanterende malloot!’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema heeft geen goed woord over voor Jerry Afriyie, de aanvoerder van het activistische Kick Out Zwarte Piet. Afriyie gaf vorige week een interview waarin hij waarschuwde voor geweld, en Hiddema neemt hem dat niet in dank af. De rechterhand van Thierry Baudet noemt hem daarom een “malloot.”

Jerry Afriyie, de man die in 2013 de massale tegen Zwarte Piet ontketende en tegenwoordig aan het roer staat van het actiecomitié Kick Out Zwarte Piet, heeft het aan de stok gekregen met Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema. In Trouw vertelde Afriyie namelijk te vrezen voor “dodelijke slachtoffers.” ‘Moeten dievallen omdat ik, en velen met mij, van het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen wil maken?,’ zo liet hij afgelopen weekend optekenen.

Theo Hiddema vond het geen smakelijk stuk, en neemt het Afriyie kwalijk dat hij nu geweld als argument gebruikt om Zwarte Piet af te schaffen. Gewoon chantage, aldus de advocaat-politicus, en iets dat het voormalige evangelische krantje Trouw nooit had mogen afdrukken. De FVD’er zegt:

“Gedverderrie deze met plat geweld chanterende malloot vindt een podium om zijn immense liefde voor de ongerepte ziel van andermans kinderen dwingend op te leggen. Wanneer, in Godsnaam, laat Trouw het preken en zalven weer over aan dominees.”

Toch lijkt Jerry Afriyie zijn zin te krijgen. Meer en meer gemeentes schaffen Zwarte Piet af, en dat zijn lang niet alleen meer plaatsen in de Randstad met een hoge populatie GroenLinks-stemmers. Afriyie is daar, ondanks de verwijzing naar dreigende agressie, dan ook zeer blij mee: “Er is ons veel lelijks aangedaan, maar tussendoor zag ik ook veel moois gebeuren. Allemaal dingen die je hoopvol kunnen stemmen.”