There we go! Uitgebarste corona-vulkanen Amsterdam en Rotterdam eerste gemeentes met lokale mondkapjesplicht

De twee grootste steden van Nederland krijgen vanaf volgende week de eerste lokale mondkapjesplichten van het land. In drukke straten moet binnen én buiten een textielen mondmakser gedragen worden, of riskeert anders een forse boete te moeten betalen.

In de binnensteden van Amsterdam en Rotterdam, twee steden die een ongelooflijk grote toename van het aantal coronagevallen laten zien, zal volgende week een uiterst dubieuze primeur te zien zijn. Nee, niet in de bioscoopzalen. Het coronavirus laat de meeste Hollywood-blockbusters nog altijd op de plank liggen.

Maar wel in de drukste winkelstraten. Want daar moet vanaf volgende week verplicht een mondkapje worden gedragen – wie dat niet doet, krijgt een boete van oom agent of neefje BOA. De verplichting geldt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, en heeft nog geen verwachte einddatum:

“De mondkapjesplicht in Amsterdam gaat volgende week woensdag in en geldt in de straten en winkels voor het Wallengebied, de Kalverstraat, Nieuwendijk, de Albert Cuypstraat en en op de markten op Plein ‘40-’45. Het gaat om een experiment en iedereen vanaf 13 jaar en ouder moet op deze plekken verplicht een mondkapje op. Ook Rotterdam verplicht op drukke plekken mondkapjes. Het gaat om het centrum van Rotterdam (oa Lijnbaan, Meent, Nieuwe Binnenwegplein en Coolsingel), de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.”

En langzaamaan zul je zien dat Nederland een mondkapje gaat dragen, ondanks dat het kabinet en het OMT koste wat het kost blijven tegenstribbelen. Maar het gaat weer net zoals toen de scholen moesten sluiten afgelopen maart: Rutte, Van Dissel en de rest van de karavaan graaft zich in. Maar uiteindelijk komen er zóveel nieuwe coronapatiënten bij en wordt de publieke druk zó hoog, dat men wel moet instemmen met een ingrijpende landelijke maatregel. Eerst de scholen, en nu dus de mondkapjes.

Dus die ‘lokale’ mondkapjesplichten in 010 en 020? Oh baby, we’re just getting started!