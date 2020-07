Thierry Baudet: ‘“Rijke” noorden per huishouden armer dan “zielige” zuiden. En wij maar betalen via “steunfondsen”!’

Het is uiterst onrechtvaardig dat de Noord-Europese belastingbetaler mag bloeden voor de gaten die bestaan in Zuid-Europese begrotingen, zo vindt FVD-voorman Thierry Baudet. Want als je gaat kijken naar welk huishouden het beste af is, dan blijkt dat ze in landen als Italië zelfs nog meer geld te makken hebben dan Nederland. “En wij maar betalen,” aldus de oppositievoorman sarcastisch.

Kaartje. Verdeling van rijkdom in Europa, per huishouden. Wat blijkt? Het “rijke” noorden is per saldo armer dan het “zielige” zuiden. En wij maar betalen via “steunfondsen”. Rutte heeft de belangen van Nederland echt verkwanseld bij de Europese top vorige week! #FVD pic.twitter.com/aiWKlAqtSL — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 30, 2020

Eurosceptische politici kunnen het nog altijd maar moeilijk verkroppen dat premier Rutte na eerst te zijn opgehemeld als leider van de “zuinige vier” uiteindelijk tóch gewoon namens Nederland z’n handtekening zette onder een akkoord waarmee een EU-steunfonds wordt opgericht waarbij ontelbare miljarden worden herverdeeld van Noord- naar Zuid-Europa. Thierry Baudet voorop, en spreekt nog altijd van “verkwanseling van Nederlandse belangen.”

Volgens een rapport dat de EU afgelopen juni presenteerde is het ook een volledig onnodige herverdeling van welvaart – de Zuid-Europese burger doet het namelijk helemaal zo slecht niet. Sterker nog, Italiaanse, Spaanse, Franse en Portugese huishoudens hebben allemaal meer eigen vermogen opgebouwd dan Nederlanders. Baudet haalt die informatie uit “The Household Finance and Consumption Survery wave 2017” van de Europese Centrale Bank.

Nederland bungelt qua vermogen per huishouden ergens aan de Europese staart met slechts 67.000 per huishouden, tussen Slowaijke en Hongarije in. Italianen hebben gemiddeld een veel groter eigen vermogen: zo’n €132.000, gevolgd door de Spanjaarden met €199.100 en Fransen met €117.600. Portugezen moeten het doen met €74.800, maar dat is nog altijd een paar duizend euro meer dan gemiddeld in Nederland.

Het maakt het feit dat Mark Rutte de zeggenschap over vele miljarden van óns belastinggeld heeft weggetekend alleen maar zuurder. Thierry Baudet: “Wat blijkt? Het “rijke” noorden is per saldo armer dan het “zielige” zuiden. En wij maar betalen via “steunfondsen”. Rutte heeft de belangen van Nederland echt verkwanseld bij de Europese top vorige week!”