Triest: huis van journalist Ton F. van Dijk, ontmaskeraar van DENK-schuinsmarcheerder Kuzu, gaat in vlammen op

De man die de scoop wist te brengen dat toenmalig DENK-voorman Kuzu met z’n tengels aan een stagiaire had gezeten, is deze maand getroffen door een grote ramp: een groot deel van zijn huis brandde af. Brandstichting als oorzaak staat niet vast, maar wordt ook nadrukkelijk niet uitgesloten door de politie.

De afgelopen paar maanden heeft HP/De Tijd-journalist Ton F. van Dijk behoorlijk furore gemaakt met de ene scoop na de andere. Zo wist hij te onthullen dat ex-GroenLinks-Kamerlid en tegenwoordig wethouder Isabelle Diks met haar handen in net teveel wachtgeldpotjes gegraaid had, en dat een gehandicapte ondernemer nog eens door de overheid juridisch gepest werd na te zijn mishandeld door een medewerker van een subsidie-instituut.

Maar bovenal wist Van Dijk te onthullen dat Tunahan Kuzu, die zichzelf altijd profileert als een vrome moslim, een buitenechtelijke affaire heeft gehad met een DENK-stagiaire. Die onthulling was het startschot voor de DENK-burgeroorlog van dit voorjaar waarna de partij in de peilingen richting de nul zetels ging.

Eén ding is duidelijk: in Den Haag heeft de HP-sterreporter een hoop vijanden gemaakt. Heeft één van hen wraak genomen door z’n villa tot as te reduceren? Niemand die het kan uitsluiten:

“Begin deze maand brandde in het Harderwijkse Wierden een villa af. De villa blijkt eigendom te zijn van journalist Ton F. van Dijk. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt de zaak. Van Dijk wil maandag tegenover TPO alleen maar bevestigen dat het over zijn huis gaat. “Dat klopt. Ik kan er verder niks over zeggen helaas.” De brand begon rond half twee ’s nachts bij een auto die naast het huis stond. De vlammen sloegen over naar het huis dat volgens de politie ’voor een deel uitbrandde’.”

