Tuigfiguur Akwasi wil huizen aan de Amsterdamse grachtengordel “claimen”: ‘Ik moet daar echt gaan wonen, fuck yeah!’

Op social media heeft een opgedoken oud fragment van “Zwarte Piet gaat naar zijn hoerenmoeder”-rapper Akwasi voor veel ophef gezorgd. In de video zegt de rapper dat hij graag huizen op de Herengracht in Amsterdam wil gaan claimen om er zijn eigen standbeeld neer te zetten, in plaats van dat van roemruchte Amsterdammers uit de zeventiende eeuw. “Fuck yeah!”

Akwasi, afstammeling van een slavenhandelaar wil huizen claimen op de Herengracht. De ironie🙈 pic.twitter.com/6AeizqPIKp — 𝒮𝓅🦋𝑒𝒹𝓃𝒾𝒸𝓀𝒿𝑒 (@SpoedNickje) July 3, 2020

Twittergebruiker SpoedNickje heeft een oude video gevonden van rapper Akwasi, waarin de bedenker van Zwarte Piet aanstaande november op z’n gezicht trappen aantoont al jaren te denken in termen van geweld en annexatie. In een videofragment uit 2015 zegt de hiphopmuzikant dat hij graag eens een huis aan de statige Herengracht in Amsterdam komt “claimen”, zoals hij dat noemt. Hij “moet” daar echt gaan wonen, zo beweert hij. Op de gevel komt dan een groot Akwasi-standbeeld. Letterlijk zegt hij:

“Wij, jij of ik, of jij zouden op een gegeven moment wel een huis moeten claimen. Ik ga daar wel voor, ik moet straks op de Herengracht gaan wonen. Ja, ik moet daar straks echt gaan wonen. En laten zien: ik kan mijzelf daar ook bovenop bouwen. Laten zien: fuck yeah! Niet 1663, maar 1988. Weet je, om te laten zien: dit ben ik.”

Het citaat van Akwasi is afkomstig uit een documentaire van de multiculti-zender van de NPO, FunX, uit 2015. In die docu werd Akwasi met collega-rappers Lange Frans en Stepherd op een ‘slavernijtournee‘ door Amsterdam rondgeleid door de Engelssprekende gids Jennifer Tosch.

De nieuwe aandacht die SpoedNickje aan de zaak gaf, heeft geleid tot nieuwe aandacht voor deze dwaallicht van een zogeheten woordkunstenaar. Telegraaf-journalist Wierd Duk merkte op: “Kijk dan, de rapper die bij elke talkshow een dieprode loper krijgt – zelf nakomeling van Ashanti-slavenjagers – wil huizen claimen aan de Amsterdamse grachten.” Nickje zelf werd honderden keren geretweet en geliked.