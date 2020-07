UvA-hoogleraar vindt coronavirus “geniaal”. Immers: “Het treft vooral de oudere witte man!”

Nederland is momenteel in de ban van twee zaken: de racismediscussie en het coronavirus. En wat krijg je als je die twee met elkaar mengt? Een hele lelijke drap, die grenst aan het genieten van de dood van een bevolkingsgroep. UvA-hoogleraar Damiaan Denys laat zien hoe het dus absoluut niet moet. Bah!

Vroeger had je hoogleraren die de gemoederen konden bedaren. Wijze mannen en vrouwen die opspelende emoties bij delen van de bevolking wisten te bedaren, in plaats van dat ze de vlammen van de haat juist gingen aanwakkeren.

Psychiater en filosoof Damiaan Denys, die aan de UvA in Amsterdam werkt, is zeker geen voorbeeld van het tweede. Hij laat in het Belgische blad Humo zijn bewondering voor het coronavirus optekenen. Het virus zou namelijk voornamelijk “oudere witte mannen” omleggen, en dat is niet minder dan “geniaal”, aldus Denys:

“Je zou het coronavirus geniaal kunnen noemen: in West-Europa treft het vooral de oudere witte man. Wanneer een virus zwakke mensen treft, moeten we iedereen redden, vinden we. Maar dat is niet mogelijk. Mensen sterven, punt.’ Een lockdown en bijna tienduizend aan corona overleden landgenoten later wil filosoof en psychiater Damiaan Denys dat we weer oog hebben voor het ruimere plaatje. Onzekerheid, lijden en doodgaan maken deel uit van ons bestaan volgens de angstexpert: ‘Het leven dient niet om aldoor gelukkig te zijn, daar ga je aan onderdoor.”

Ja, mensen sterven. Of beter gezegd: alle mensen sterven. Aan corona sterven ook mensen met alle huidskleuren die je maar kan verzinnen, en ook vrouwen. En je hoeft er niet eens tachtig voor te zijn om aan het virus te overlijden, alhoewel een vergevorderde leeftijd de kans op sterven wel vergroot.

Hoe dan ook: het virus is volstrekt kleurenblind, dus sodemieter eens op met die pogingen een medisch fenomeen als COVID-19 de racismediscussie binnen te slepen. Daar hoort het absoluut niet thuis. Kssht, opzouten!

Denys heeft zich trouwens eerder al op uiterst dubieuze wijze uitgelaten over het virus. Zo vertelde hij in april bij OP1 dat hij de aandacht voor de dodelijke ziekte die momenteel de hele wereld beheerst “overdreven.”