Video! Anti-Israëlische politieagent in Amsterdam: ‘Omdat u pro-Israël bent, moet u weg van de Dam!’

Afgelopen weekeinde is een pro-Israël-activist van de Dam in Amsterdam weggestuurd, omdat hij pro-Israël is. Dat zegt de agent die de daad verrichte zelf in een filmpje dat door een PVV-activist is opgenomen.

PVV-activist Daniel Gerritsen heeft afgelopen weekeinde op de Dam in Amsterdam te horen gekregen dat hij van het wereldberoemde plein moest vertrekken omdat hij pro-Israël en “Daniel Gerritsen” was. Dat valt op te maken uit beeldmateriaal dat Gerritsen vandaag zelf op Twitter verspreid heeft.

We zien daarop hoe Gerritsen voor de façade van Madame Tussaud’s wordt aangesproken door een dienstdoende agent, en wordt gesommeerd te vertrekken. Als redenen geeft hij op “omdat u het bent” en “omdat u pro-Israël bent”. Gerritsen maakte zich, zo valt uit een andere livestream van de man op te maken, druk omdat het plein in het centrum van Amsterdam werd gebruikt door lieden die er stonden te zwaaien met vlaggen van Palestijnse terreurorganisaties.

Voor de politie was het gedrag van de man, die zegt dat hij een Israël-vrijwilliger is, voldoende aanleiding om hem te dreigen met een arrestatie. Gerritsen vindt het zelf belachelijke opmerkingen van de politie: “Is dit uw NEDERLAND? Mijn NEDERLAND is het niet!” Ook roept de man op om de video van zijn bijna-arrestatie zo vaak als mogelijk te delen: “om het antisemitisme en haat tegen Israel & Joden te “exposen.”

Honderden mensen gaven tot dusverre gehoor aan de oproep, en verspreidden de video.