Video! Eindheld Marcel van Roosmalen molt het lynchcircus rond Derksen en Fidan Ekiz: ‘Talkshows zijn mijnenvelden!’

De onverschrokken radiocolumnist Marcel van Roosmalen heeft gisteren in het hol van de leeuw zijn beklag gedaan over de hooivorkcultuur die in Nederland is ontstaan. Iedere paar dagen een nieuwe zondebok: van Femke Halsema, naar Akwasi, naar Johan Derksen, naar Wilfred Genee, naar Fidan Ekiz. Van Roosmalen heeft er genoeg van, en hoopt dat een tweede coronagolf heel Nederland uitschakelt.

In het NPO Radio 1-programma Nieuws BV heeft columnist Marcel van Roosmalen gisteren geen blad voor de mond genomen. Hij begint ernstig genoeg te krijgen van de hetzecultuur die in de Nederlandse media is ontstaan. Er is altijd weer een nieuwe zondebok die moet affikken op een hypothetische brandstapel. De commentator heeft het er totaal niet op:

“Wij kunnen niets. Wij zijn niet eens in staat om op een normale manier van mening te verschillen. De lijst met verliezers, Judassen, landverraders en NSB’ers wordt steeds langer. Iedereen houdt iedereen in de gaten. Je mening wordt gezien, gehoord, gewogen, genoteerd, doorgegeven en doorgetwitterd. En er wordt meteen afgerekend.”

Van Roosmalen noemt de lijst met nationale zondebokken van de afgelopen paar weken: van Femke Halsema tot Fidan Ekiz, iedereen kan het volgende slachtoffer zijn die door de Nederlandse ophefmangel gewrongen wordt.

Wat is er aan te doen? Niets. Als het zo doorgaat, is het misschien wel beter als we allemaal verdwijnen, aldus Van Roosmalen met gevoel voor dramatiek:

“Buurlanden, doe iets! Verover ons. Bombardeer Hilversum en Amsterdam, en alle zendmasten. Schakel het Algemeen Dagblad en Ingrid van Engelshoven uit. Eerst was ik bang dat er nooit een vaccin tegen corona zou komen, of dat het virus zou gaan muteren. Inmiddels hoop ik het. Geef ons geen medicijnen, laat ons maar. Met een beetje geluk gaan we er allemaal aan voordat die vreselijke Sinterklaastijd aanbreekt.”

Daar mogen we met z’n allen eens even flink op kauwen de komende tijd.