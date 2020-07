Video! Thierry Baudet en Theo Hiddema (FVD) steunen de protesterende boeren: “FULL SUPPORT!”

Opnieuw togen vannacht talloze boeren naar Den Haag voor een groot boerenprotest tegen de nieuwe veevoermaatregelen van minister Schouten. Ze genieten de volle steun van FVD-parlementariërs Thierry Baudet en Theo Hiddema. Laatstgenoemde kwam zelfs hoogstpersoonlijk polshoogte nemen.

Ondanks dat het leger inmiddels grote delen van Den Haag heeft afgesloten, is vannacht toch een bonte stoet van boeren en hun traktoren naar Den Haag getrokken om te protesteren tegen een nieuwe veevoermaatregelen van minister Carola Schouten (CU). Er moeten van de minister tot 31 december minder eiwitten in het veevoer, omdat dat voor minder stikstofuitstoot zou zorgen.

De boeren, die vrezen voor de gezondheid van hun koeien, zijn het daar absoluut niet mee eens en komen dus protesteren in Den Haag. Ze vonden een luisterend oor bij Theo Hiddema, die zelf aanwezig was bij een deel van het protest. “De mensen die doorrekenen hebben nog nooit een koe gezien,” merkte de markante parlementariër vannacht op. Zijn acte de presence werd gewaardeerd door meegekomen boeren: “Theo Hiddema toont zich duidelijk WEL geïnteresseerd in de boeren. Inmiddels al meerdere boeren gesproken,” aldus een demonstrerende boer.

Steun kwam er ook van Hiddema’s fractievoorzitter Thierry Baudet. Hij gaf gisteravond al aan dat de boeren zijn “FULL SUPPORT” hebben. Ook retweette hij een bericht waarin verbazing wordt uitgesproken over het feit dat defensie massaal met zwaar materieel er op uit is getrokken om de boerendemonstratie zo veel als mogelijk onmogelijk te maken.