Video! Thierry Baudet weer op tournee na lockdown: ‘Geloof in ons fantastische land met onze historische helden!’

Nu de Tweede Kamer op reces is en de coronabeperkingen grotendeels versoepeld zijn, werd het weer tijd voor FVD-voorman Thierry Baudet om op pad te gaan en zijn achterban te ontmoeten. Dat deed hij afgelopen week allereerst in Zandvoort, waar hij samen met Wybren van Haga en Johan Dessing te gast was.

In Zandvoort hield #FVD het eerste event na de lockdown! Fractievoorzitter @DessingJohan vertelt wat wij voor u hebben bereikt in de provincie. Ook @thierrybaudet spreekt de aanwezigen toe en signeert zijn nieuwe boek #politiekvanhetgezondverstand Doe mee https://t.co/fWYy1aafQ6 pic.twitter.com/NZF1IlN4W1 — FVD Noord-Holland (@FVD_NH) July 7, 2020

Alhoewel het weer nog niet helemaal meewerkt is één ding onmiskenbaar: de zomer is weer aangebroken! En dat betekent voor Thierry Baudet dat hij weer het land in gaat om in contact te komen met partijleden en andere geïnteresseerden. Het aan zee gelegen Zandvoort had vrijdag de eer om deze zomertournee af te trappen. Thierry Baudet kwam er naartoe met mede-Kamerlid Wybren van Haga en Provinciale Statenlid Johan Dessing.

Dessing had een verhaal over wat hij de afgelopen tijd bereikt had met z’n provinciale fractie: “Dankzij het constant drukken van ons, hebben wij ervoor gezorgd dat de biomassacentrale in Diemen – helaas! – voorlopig niet doorgaat!”

Daarna was het woord aan Baudet, die de kustligging van Zandvoort gebruikte om nog maar eens te herbevestigen dat Nederlanders geloof moeten hebben in hun zeehelden, die nu door activisten van hun sokkel getrokken worden. We hebben namelijk een “fantastisch land” met “historische helden”, en niemand zou dat Nederlanders kunnen afpakken.

Behalve Baudet spraken ook europarlementariër Rob Roos en Wybren van Haga. Forum voor Democratie Noord-Holland was erg tevreden over het evenement: “Luid applaus vanuit de zaal,” zo vatte op social media de partijafdeling de sfeer van de avond samen.