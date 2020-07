Video! Viroloog vindt rechtse mensen die omkomen door het coronavirus “vorm van natuurlijke selectie”

Als je rechts bent en omkomt doordat je besmet raakt met het coronavirus, dan is dat op een wrange manier eigenlijk alleen maar goed. Een vorm van natuurlijke selectie, vindt de Belgische viroloog Marc Van Ranst zelfs. Sociaal darwinisme vaart kennelijk wel bij corona!

Een opmerkelijk moment eerder deze week in het NPO-programma Op1. Te gast was Marc Van Ranst, die te pas en te onpas wordt omschreven als “de Belgische Jaap van Dissel”. En wat had hij te zeggen? Nou ja, wat je gewend bent van virologen: het coronavirus is gevaarlijk, draag mondkapjes, let op: het beleid kan strenger gemaakt worden als we niet uitkijken. En fin: de hele mikmak.

Maar Van Ranst meent dan ook een politiek wensdenken te moeten toevoegen aan zijn coronastandpunten. Dat wil zeggen: lui die rechts zijn, zoals de Republikeinen in de Verenigde Staten, die vinden de coronamaatregelen niets en volgen die niet op. Dat is een vorm van “natuurlijke selectie,” aldus de Vlaamse viroloog.

Juist ja. Zo kan je het coronavirus dus voor je eigen eugenetische karretje spannen: laat alle rechtse mensen gewoon dat vermadelijde virus krijgen, en de linkse mensen blijven dan over. Uiteindelijk is dat virus dan uitgewoed, en zijn alleen de mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum nog over. Twee vliegen in één klap geslagen, nietwaar?

Hmpf. Maar fraai is het niet, nee.