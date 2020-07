VVD-pief Dijkhoff plaatst bizarre EU-rant om deal Rutte te verdedigen: ‘Krachten bundelen tegen Corona-ellende!’

Wie nog enige hoop koesterde dat de VVD in de Tweede Kamer samen met oppositiepartijen zou optrekken tegen de grote EU-geldtransfer die Rutte vanochtend heeft goedgekeurd: doe dat maar niet. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft een ellenlange rant op zijn Facebook-pagina geplaatst waarin hij zich uiteindelijk achter Rutte opstelt. Hij noemt het akkoord “goed” en vindt het uitstekend dat de EU-lidstaten hun “krachten bundelen tegen de Corona-ellende.”

We zijn het inmiddels van Rutte gewend. Vooraf stoere praatjes, maar eenmaal aanbeland in Brussel wordt toch voor een habbekrats de Nederlandse portemonnee weer getrokken om financiële gaten van landen als Italië en Spanje te dichten. Zo ging het ook vanochtend. Je hoopt dan op een kritisch parlement dat een premier weer terugfluit. Maar hé: dat zit er niet in met de VVD als grootste partij.

Dat lezen we vanochtend ook wel weer op de Facebook-pagina van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. In een van hot naar her meanderend stuk tekst dat maar dóór en dóór gaat verklaart Dijkhoff zich tegenstander van de EU-neiging om altijd alles maar te willen oplossen met meer macht en meer geld, het liefst “tegelijk”. Het gedrag van de EU-leiders was de afgelopen tijd “weinig verheffend” en hij kan zich de ergernis van mensen goed voorstellen. Ah! Dijkhoff is dus tegen het akkoord dat Rutte sloot?

Nee, dat dan weer niet. Want direct na z’n eurokritische woorden nuanceert de Brabantse politicus zijn positie alweer: “Ik ben ook vaak trots op de Europese Unie.” Jawel: “Ik ben geen eurofiel, ik ben geen eurofoob. Ik sta ook niet op de vluchtheuvel ‘ik ben voor Europa, maar tegen de EU’.”

En daarmee gunt Dijkhoff zichzelf het geitenpaadje om tóch als één man achter z’n politieke baas te gaan staan. Wat kunnen die honderden miljarden euro’s je toch ook eigenlijk schelen, nietwaar? Hij heeft een rotsvast vertrouwen in de vage toezeggingen dat Zuid-Europese landen nu eindelijk écht gaan ‘hervormen’ en de noodremconstructie die door Rutte is opgetuigd. Dijkhoff: “Met dit akkoord zijn we solidair en zorgen we ervoor dat we in de toekomst sterker staan. En onze premier heeft laten zien dat je niet nerveus moet worden van druk en theater, maar standvastig moet zijn als je redelijke eisen stelt.” En: “Met dit akkoord bundelen we in Europa de krachten om in deze Corona-ellende een start te maken met herstel.” Om er tenslotte aan toe te voegen: “Allemaal in het belang van Nederland.”

Juist ja. Rutte die tientallen miljarden weggeeft in het belang van Nederland. Is er iemand die dit vrij naïeve praatje daadwerkelijk nog gelooft? Nou ja, op Klaas Dijkhoff na dan…