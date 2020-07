Wilders na bericht dat straks 40% werkende Nederlanders migrant is: ‘Vreemden in eigen land! Mag nooit gebeuren!’

PVV-leider Wilders reageert verbeten na een voorspelling van demografie-instituut NIDI dat in 2050 bijna de helft van de Nederlandse bevolking uit mensen met een migratie-achtergrond bestaat. De oppositieleider zegt erin te zien hoe Nederlanders “vreemden in eigen land” worden. Daarom moeten we nu allemaal achter zijn partij gaan staan, vindt hij.

Hoe Nederland er over 30 jaar uitziet? In bevolkingsgroei gespecialiseerd onderzoeksinstituut NIDI onderzocht het op verzoek van de Tweede Kamer, en kwam tot enkele opmerkelijke conclusies: in 2050 heeft 42% van de Nederlanders tussen de 20 en 65 jaar een migratieachtergrond. Tegelijkertijd daalt het aantal Nederlanders zonder een dergelijke achtergrond met 1 miljoen. Verder zullen er in 2050 zo’n 19,3 miljoen mensen in ons land leven. Maar dat kunnen er ook 20 miljoen worden als zowel immigratie, het aantal geboren kinderen en de levensverwachting hoger zullen zijn dan nu geraamd.

Ook van de vergrijzing zijn we nog niet af. Sterker nog: het NIDI spreekt van een “dubbele vergrijzing,” omdat niet alleen het aantal senioren stijgt, maar binnen die groep ook de 80-jarigen nog eens flink in aantal zullen toenemen.

Geert Wilders reageert strijdbaar op het relaas: “We worden vreemden in eigen land. Dat mag nooit gebeuren.” Een panklare oplossing heeft de oppositieleider ook al paraat: heel het land moet daarom op de PVV stemmen, zo stelt hij voor. Dan kan hij vanaf 2021 beginnen met de “grenzen dicht” gooien, zo hint hij via hashtags in een tweet.