Wilders pakt “ziekelijke PVV-hater” CDA-burgemeester Bruls aan: ‘Heeft nooit gezag gehad! Walgelijke man!’

PVV-voorman Geert Wilders heeft geen goed woord over voor Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Laatstgenoemde adviseert mensen om weg te blijven bij standjes in zijn gemeente, omdat daar agressieve jongeren de boel aan het verzieken zijn. De oppositieleider neemt het de CDA’er zeer kwalijk.

De Waalstrandjes in Nijmegen zijn off-limits voor “mensen van goede wil”. Althans, dat is de wens van CDA-burgemeester Hubert Bruls. Hij vindt: “Tegen mensen van goede wil zeg ik: wees verstandig, ga voorlopig niet naar die strandjes. Zoek een andere plek op. Zeker in de avonduren.” De burgemeester, die een ultralinks college van GroenLinks, D66 en SP voorzit, kan rekenen op flinke kritiek vanuit de oppositie van zijn eigen gemeenteraad.

Maar ook in de Tweede Kamer krijgt het larmoyante gedrag, waarbij de Waalstrandjes min of meer worden opgegeven als plek waar de wet wordt gehandhaafd, veel kritiek. PVV-leider Geert Wilders is de voornaamster criticaster. Hij had namelijk nog een appeltje te schillen met de christendemocratische burgervader. Op social media laat de oppositievoorman weten:

“Burgemeester Bruls (CDA) is het gezag over delen van Nijmegen kwijt. De man heeft nooit gezag gehad. In 2014 voer deze ziekelijke PVV-hater een heksenjacht aan en ging voorop in een stoet Arabieren om aangifte tegen mij te doen. Walgelijke man.”

“Minder, minder,” zegt Wilders ook nog. Een voorman van een lokale politieke partij in de Nijmeegse gemeenteraad houdt het wat zakelijker: “Ga gewoon handhaven of sluit het strand af.”

Volgende week gaan raadsleden in debat met Bruls over de uitspraak. Op Wilders wenst de christendemocraat echter niet te reageren.