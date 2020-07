Woedende brulaap Macron “dreigt” dat Frankrijk het corona-miljardenfonds zelf gaat betalen. LOL, doe maar hoor!

Frankrijk is zo ontzettend boos dat Nederland niet zonder meer bereid is om de portemonnee te trekken voor Zuid-Europa, dat hij in een woedeuitbarsting heeft geroepen dat zijn land het omstreden coronahulpfonds dan maar zelf gaat vullen. Nou, de buit is binnen dan, hè?

Even leek Nederland samen met de andere zuinige landen – Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden – geheel de zin te krijgen. Nederland hoefde niet mee te betalen aan dat fonds, zo was heel even het standpunt van de Franse president Emmanuel Macron die volledig over z’n toeren stond te gaan omdat Rutte weigert Nederland als een spons uit te wringen voor het financiële feestgedrag van Zuid-Europa. Alles zou betaald worden door het EU-liefdeskoppel Macron en Merkel, zo brulde de bankier uit Parijs gisteravond:

“Macron viel ook fel uit tegen Ruttes ‘zuinige’ bondgenoot en collega uit Oostenrijk, Sebastian Kurz, omdat die voor een telefoontje plotseling even de tafel verliet. Macron maakte ook publiekelijk het verwijt dat de zuinige vier, Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden, ‘inconsistent en van kwade wil zijn’. In zijn woede zou Macron hebben geroepen dat als de vier geen concessies doen, Frankrijk en Duitsland het plan betalen.”

Jammer genoeg hebben Rutte, Kurz en de andere ‘zuinige’ regeringsleiders niet gehapt en Macron daadwerkelijk de rekening gepresenteerd. Daarom zijn de EU-leiders nog altijd aan het vergaderen, en dreigt Nederland nog altijd fors te moeten betalen… alleen minder fors dan de tirannieke Macron wellicht gewild had. Dus jammer maar helaas: de dag dat Frankrijk en Duitsland gewoon zélf mogen opdraaien voor hun federale EU-avonturen lijkt nog ver weg te zijn.