Woke fascisme: ‘Wie zich aan UvA niet schuldig verklaart aan kolonialisme en racisme kan vaste aanstelling vergeten!’

Binnen Nederlandse universiteiten is het slecht gesteld met de academische vrijheid – en zeker binnen de UvA. Emeritus-hoogleraar Meindert Fennema klapt uit de school en vertelt hoe “woke” gedachtengoed een hele universiteit in een ijzeren wurggreep neemt. Wie niet deelneemt, kan een promotie of een vaste aanstelling wel voorgoed vergeten.

De academische elite van dit land wordt in toenemende mate eenheidsworst, zo is de sombere boodschap van emeritus-hoogleraar Meindert Fennema. Het is een onverdachte bron, aangezien de man nog GroenLinks-raadslid is geweest. Hij schetst bij Joop.nl (of all places) hoe het intussen schier onmogelijk is geworden om aan zijn alma mater, de Universiteit van Amsterdam, nog af te wijken van de diversiteitslijnen die zijn uitgestippeld door “diversity officer”-dwingelanden. Het is niet best:

“Geheel in de geest van George Orwell moeten de Diversity Officers er op toezien dat alle politieke diversiteit uit de universiteiten verdwijnt. In mijn eigen afdeling Politicologie aan de UvA ging deze maand een brief rond, door bijna alle docenten getekend, waarin de ondertekenaars zichzelf schuldig verklaren aan het in stand houden van een koloniaal en racistisch onderwijsprogramma. De meeste ondertekenaars hebben weliswaar geen enkele invloed gehad op het curriculum van Political Science, maar ze zijn toch schuldig. De belangrijkste drijfveer om zo’n brief te ondertekenen is angst. Wie niet tekent kan een vaste aanstelling of promotie vergeten.”

Fennema roept de “laatste verdedigers van de academische vrijheid” dan ook op om rap in actie te komen. De oproep van de voormalige communist vindt weerklank bij demograaf Jan van de Beek, die eveneens aan de UvA gepromoveerd is. Ook Van de Beek lamenteert de “woke angstcultuur aan de universiteit.”

Feller zijn columnisten Bart Schut en Nausicaa Marbe. Schut schampert: “‘Woke’ is een synoniem van ‘fascistisch’ geworden,” en zegt dat de “woke-fascisten” een ‘totalitaire en racistische dystopie voor ogen hebben’. Marbe spreekt van “Orwelliaanse terreur” en hoopt dat ook andere hoogleraren het voorbeeld van Fennema volgen, en zich kritisch uitlaten over deze nieuwe vorm van censuur aan de universiteit.