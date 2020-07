Zwarte Piet nu zelfs op basisscholen in Friesland de nek omgedraaid: ‘Sluit je ogen niet voor veranderingen!’

Voorbij zijn de dagen dat Zwarte Piet alleen in de Randstad en linkse bolwerken op de schroothoop gegooid wordt. Ook diep in Friesland is het nu einde oefening voor de traditionele kindervriend, nu een grote scholenkoepel heeft bepaald dat duizenden kinderen vanaf dit jaar de Sint-intocht vieren met louter witte en roetveegpieten.

Zwarte Piet is vermoedelijk aan z’n laatste paar jaren bezig als trouwe metgezel van Sinterklaas: niet alleen in steden als Amsterdam wordt hij nu bij het grofvuil gezet, maar zelfs in Friesland is het nu gedaan voor de donker uitgeslagen knecht van de Goedheiligman.

Scholenkoepel PCBO in Leeuwarden, waaronder 16 christelijke basisscholen en bijna 3.500 leerlingen vallen, heeft besloten om Zwarte Piet definitief in de ban te doen:

“PCBO Leeuwarden, een koepel van zestien christelijke scholen in de gemeente Leeuwarden, haalt een streep door Zwarte Piet. ,,Het is een kinderfeest, we willen een heldere lijn kiezen in de discussie die nu woedt’’, zegt bestuurder Hans Greidanus. ,,Tot nu toe volgden wij de lijn die werd uitgezet door het Sinterklaasjournaal en de intocht in Leeuwarden’’, zegt Greidanus. De demonstratie van Black Lives Matter in Leeuwarden eerder deze maand, betekende voor voorzitter Cees Anceaux een keerpunt: wat hem betreft zijn er bij de intocht van Sinterklaas dit jaar geen Zwarte Pieten meer aanwezig. ,,Je kunt je ogen niet sluiten voor de veranderingen.’’”

PVV-Kamerlid Harm Beertema ziet het allemaal gebeuren: “Christelijk schoolbestuur heeft even niets te maken met de ouders en omarmt de erfzondetheorie van Black Lives Matter,” zegt hij: “Nota bene in Friesland.” Kick Out Zwarte Piet-oprichter Jerry Afriyie is wél blij met de gang van zaken. Hij dankt de scholenkoepel en noemt het Friese Sinterklaasfeest nu “een feest voor alle kinderen.”