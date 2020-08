Annabel Nanninga (FVD) hoont VVD-gestampvoet om homofoob azc-geweld weg: ‘Partij zit al 10 jaar aan de knoppen!’

FVD-senator en -raadslid Annabel Nanninga heeft gisteravond op Twitter gehakt gemaakt van een VVD-Kamerlid die haar afschuw uitsprak over een aanval van een asielzoeker op een lesbische vrouw. “Zat jouw partij nu maar al 10 jaar aan de knoppen van het asielbeleid hè?,” aldus Nanninga.

Gisteren viel op DDS al te lezen hoe een lesbisch Nigeriaans stel werd aangevallen in het azc in Gilze, waar een eveneens Nigeriaanse asielzoeker zich vrij voelde om een pan met kokend water over de vrouw heen te gooien – ze heeft over haar hele lichaam nu eerste- en tweedegraads brandwonden.

Namens de VVD sprak Kamerlid Bente Becker haar afschuw uit. Ze liet bij het vallen van de avond weten:

“Onacceptabel! Als homoseksualiteit niet in je cultuur past, pas je je maar aan. In NL zijn we vrij! Daar kwam je zelf toch notabene voor? Hoop dat de daders zo zwaar gestraft worden dat ze geen recht hebben op verblijfsvergunning. En sowieso in aso-azc!”

Inhoudelijk valt er weinig op af te dingen. Maar gezien de afzender (VVD), kwam dat toch op een uitbrander van Annabel Nanninga, die namens Forum voor Democratie in de Eerste Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam zit, te staan:

“Gossie! ‘Onacceptabel!’ nog wel! Met een ‘!’ Zat jouw partij nu maar al 10 jaar aan de knoppen van het asielbeleid hè? Dan stond de deur niet wagenwijd open voor agressieve gelukzoekers en waren de straffen hoog en werden deze daders subiet uitgezet! Oh..wacht…”

Becker krijgt het sowieso flink te verduren. Gisteren werd ze al flink aangepakt omdat ze vond dat de VVD nu eindelijk eens vaart moet maken met een streng asielbeleid. Ook dat is een opmerkelijke opmerking, gezien het feit dat haar partij nu al bijna tien jaar lang onafgebroken regeert.