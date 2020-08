Antisemitisch raadslid Arnoud van Doorn wil ‘Palestina’ spoedig Judenfrei maken: ‘Ben eerste die die kant opgaat!’

Het enige salafistische raadslid van Nederland, Arnoud van Doorn, overweegt om zodra dat ‘legitiem’ kan de wapens op te pakken en de Joden uit Israël te verjagen. Dat zegt hij op Twitter.

De gemeenteraad van Den Haag zal het binnenkort misschien zonder de doorgedraaide ex-PVV’er Arnoud van Doorn moeten doen. De politicus, die veroordeeld is voor drugshandel en een gewoonte heeft gemaakt van afschuwelijke antisemitische uitlatingen doen, overweegt om een kalasjnikov op de kop te tikken om daarmee Joden te vermoorden in Israël.

Dat schokkende feit vernemen we op Twitter, waar Van Doorn aangeeft zodra de kans zich voordoet naar “Palestina” te willen afreizen om daar zijn steentje bij te dragen aan het “bevrijden” van het land. Er moet dan wel een “legitieme islamitische oproep” komen, want Van Doorn weet ook wel dat hij het in z’n eentje niet redt tegen het IDF, Iron Dome en het overige indrukwekkende defensiematerieel waarover Israël beschikt.

Israël moet namelijk kapot, omdat enkele Palestijnse baby’s het niet gered hebben. Een zeer treurige zaak, uiteraard, maar voor ieder normaaldenkend persoon zal dat echt geen reden zijn om een heel volk van de kaart te vegen. Van Doorn, leider van de partij met de minst toepasselijke naam van Nederland: Partij van de Eenheid, ziet dat echter anders en heeft alvast fantasieën van Israëli’s die verschroeien in de lievelingsgevangenis van menig relifanaat: “Gelukkig bestaat er een hel 🔥🔥,” aldus het totaal onschuldige en totaal niet geweldsverheerlijkende commentaar van de lokale politicus.

In ieder geval: hopelijk komt er snel een legitieme oproep. Niet om een oorlog in Israël te ontketenen, maar om Van Doorn uit de Haagse raad te stemmen. Ik kan niet wachten!