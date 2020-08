Bam! DJ Ruud de Wild deelt dreun uit aan vervelende zolderkamerdebiel Sander Schimmelpenninck: ‘Zielepoot!’

Sander Schimmelpenninck, de podcastjesbakker die alles en iedereen zonder duidelijk aanwijsbare reden altijd maar verrot scheldt, heeft vandaag op NPO Radio 2 een flinke verbale optater gekregen van discjockey Ruud de Wild, die de hypocrisie van de gevallen Op1-presentator nog maar eens feilloos aan de kaak stelde.

Als je Sander Schimmelpenninck bent, was vandaag niet zo’n goede dag voor je. Want voor het luisterend oor van honderdduizenden Nederlanders ben je dan op het grootste radiostation van Nederland even langs alle hoeken van de studio geslingerd.

Het gebeurde in de show van Ruud de Wild die nog even de recente handel en wandel van de met iedereen ruziezoekende WNL-presentator Sander Schimmelpenninck aanstipte. Want iemand die zo vaak met z’n veroordelende vingertje loopt te zwaaien maar zelf ook zoveel scheve schaatsen rijdt, die kan misschien maar even beter een tijdje z’n mond houden.

De onvolprezen Mediacourant heeft het relaas gevolgd en uitgetikt. Lezen en genieten:

“Sander is weg of eruit gegooid bij Op1 – dat maakt verder niet uit – maar hij vindt het vervelend dat hij zo veel kritiek krijgt“

“Hij vindt het jammer en hij hoopt dat hij nu rust krijgt, want hij kan het eigenlijk helemaal niet aan al die kritiek die over hem wordt heen gestort.”

“Toen dacht ik: Sander Schimmelpenninck, is dat niet die man die over Yolanthe riep dat het wel een kat met Down lijkt? En Yolanthe kon zich helemaal niet verdedigen. En was Sander Schimmelpenninck ook niet die onvolwassen kleuter die over onze minderjarige prinses Amalia zei: ‘Ze is de lekkerste van de drie.’ Ze is 15, Sander Schimmelpenninck.”

“Je wil rust, omdat het je te veel wordt, maar heb je er ooit aan gedacht wie jij de afgelopen jaren ontzettend onderuit hebt geschopt bij de Quote en in je columns en in je zielige podcast? Zielepoot!”