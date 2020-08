Big Tech neemt Maurice de Hond opnieuw te grazen: van LinkedIn afgesmeten

LinkedIn, het ‘professionele’ sociale medium waarop vooral carrièretijgers te vinden zijn, heeft een verregaande stap genomen tegen Maurice de Hond en hem van het platform gegooid. Dat meldt Maurice de Hond op Twitter.

Maurice de Hond is behalve opiniepeiler al geruime tijd een luis in de pels van het gezondheidsestablishment: WHO en RIVM krijgen er geregeld van langs, vooral vanwege de onzuivere wijze waarop zij wetenschap bedrijven en de dodelijke gevolgen die dat kan hebben voor de volksgezondheid nu het coronavirus door de wereld raast. De Hond wijst op het belang van goede ventilatie, en benadrukt dat het virus zich voornamelijk via aerosolen verspreidt.

Social medium LinkedIn zit nu niet meer te wachten op die wetenschappelijke kritiek, en heeft Maurice de Hond geband op hun platform. Dat vertelde de sociale geograaf vanochtend op Twitter, waar hij een bijdrage deelde over hoe de scholen binnenkort min of meer coronaproof weer open kunnen. “Zit je op Linkedin, verspreid dit blog daar, want ik ben er afgegooid,” aldus De Hond. Verdere specificatie over waarom of wanneer de LinkedIn-ban tegen De Hond zou zijn ingegaan, geeft hij niet. Ook over de duur van de virtuele ballingschap – tijdelijk of permanent – verschaft de peiler geen duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat Maurice de Hond oploopt tegen de beperkingen van social media. Eerder al namen YouTube en Facebook actie tegen de opiniepeiler, en verwijderden corona-gerelateerde artikelen van de man, of labelden zijn video’s met een keur aan verregaande waarschuwingen.

Ook De Dagelijkse Standaard heeft last van de steeds groter wordende knoet van bedrijven als Facebook. Mede daarom besloot deze website daarom om zeer binnenkort de blauwe techreus van Mark Zuckerberg voorgoed te verlaten.