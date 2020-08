Brandschattende kansenparels uit zwembad gezet na intense overlast, durven daarna over ‘discriminatie’ te klagen

Enkele overlastgevende kansenparels hebben een zwembadverbod van een jaar gekregen. Ze waren de hele boel aan het terroriseren, maar hadden na afloop tóch de euvele moed om hun straf op te hangen aan “discriminatie.” Wat een gotspe!

Quiztijd! Wat gebeurt er als je expres met meer mensen in een bubbelbad gaat zitten dan is toegestaan, en daarna bommetjes gaat maken op andere bezoekers die niets met je te maken hebben? En daarna ook nog in zwermen van de glijbaan af? En dat alles nadat je een jaar eerder al door de politie het zwembad bent uitgezet omdat je kinderen onder water vastgrijpt, en aan hun zwembroeken en geslachtsdelen staat te sjorren?

Het antwoord moge duidelijk zijn: dan mag je voorlopig dat desbetreffende zwembad niet meer in, en mag je bovendien een verklaring voor je gestoorde gedrag afleggen bij de politie. En wat blijkt? Dat is ook precies wat er gebeurd is bij een zwembad op de Utrechtse Heuvelrug, waar een groep van twintig treiterjongeren bezig waren om jan en alleman te terroriseren. Ze zijn het water uitgehaald, hebben een zwembadverbod van een jaar gekregen en een enkeling mocht zelfs meteen meekomen met de politie.

Eind goed, al goed? Nee, natuurlijk niet. Want de groep zag kans om tegen de lokale pers te klagen over de zogenaamd schandalige wijze waarop ze behandeld zijn. Ze zijn namelijk niet aangepakt voor hun waanzinnige gedrag, maar omdat ze ten dele “van buitenlandse afkomst” zijn.

Ongelooflijk:

“Onterecht … Ik was er ook bij. Er is niet zoveel gebeurd. We waren een beetje aan het dollen. Dat moet toch kunnen?” De jongeman is van mening dat er discriminatie in het spel is. “Een deel van onze vriendengroep is van buitenlandse afkomst. Volgens mij is dat het probleem en zijn we daarom niet meer welkom. Als Nederlandse jongens een beetje wild zijn worden ze er niet meteen uitgezet.”

Tuurlijk, joh. Maar ik vind het goed hoor: ga jij maar lekker in het lokale sufferdje klagen over discriminatie, dan kunnen de overige badgasten gewoon ongestoord verder zwemmen, zonder geïntimideerd en getreiterd te worden door een bende losgeslagen tuigparels. Deal!