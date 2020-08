CDA-soap gaat verder: Mona Keijzer roept om nieuw onderzoek lijsttrekkersverkiezingen

Het CDA lijkt zichzelf helemaal op te vreten, nu begint ook Mona Keijzer zich te bemoeien rond de uitslag en ophef van de lijsttrekkersverkiezingen. Keijzer vindt namelijk dat verkiezing opnieuw onderzocht moet worden, dit om definitief uitsluitsel te geven van eventuele ‘fraude’. CDA dreigt in net zo’n soap te belanden als 50PLUS.



Uiteraard was Pieter Omtzigt, verliezer van deze verkiezingen, de eerste die riep om een nieuw onderzoek. Maar opmerkelijk genoeg roept Mona Keijzer dit dus nu ook. Zo lijkt het alsof er een schisma ontstaat binnen de partij.

Volgens Keijzer kan er alleen een einde komen aan deze discussie als men van de partijtop zich realiseert dat een nieuw onderzoek wenselijk is. En hier heeft ze gelijk in, zolang de partijtop koppig blijft volhouden dat er niks aan de hand is blijft men het verdacht vinden.

Hugo de Jonge zou er goed aan doen – en voor zijn imago zou het ook goed zijn – als hij ook een nieuw onderzoek zou steunen. Dit zou tenminste de indruk wekken dat ook De Jonge duidelijkheid wil hebben.

Maar De Jonge heeft helaas op dit moment andere prioriteiten, hij wil zich al richten op de verkiezingen. Maar is dit wel zo’n handige zet nu er een stormwolk boven de partij hangt?

„Ik denk dat onze leden willen dat we onze energie richten op de campagne die eraan komt en op het verkiezingsprogramma. Daar wil ik me vol op richten”

Verder is er volgens De Jonge waarschijnlijk niks aan de hand. Yeah right.

„Het partijbestuur heeft daar helder op gereageerd, het stemproces is aan alle kanten met ’checks and balances’ omgeven. Verder is dit echt iets van de partij.”