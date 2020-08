CDA ‘stemfraude’-soap gaat door: ‘konden niet-leden ook stemmen?’

Man, man wat een soap daar bij de christenbroeders van het CDA. Het partijbestuur heeft eindelijk besloten om een nieuw onderzoek te gaan doen, maar nu komt de volgende verwarring alweer naar boven drijven. Ingewijden hebben aan de Telegraaf laten weten dat er veel onduidelijkheid is over de stemcodes, het zou namelijk zo maar kunnen dat niet-leden ook hebben gestemd? Wat is er nu precies aan de hand?



CDA-leden kregen allemaal een stemcode, met deze stemcode konden zij hun stem uitbrengen. Nu blijken er ook stemcodes verzonden te zijn naar mensen die helemaal geen lid zijn. De grote vraag is natuurlijk wat er met die stemcodes is gebeurd, en waarom deze niet ongeldig zijn gemaakt of vernietigd.

Volgens betrokkenen zijn die stemcodes dus nooit vernietigd, terwijl dit wel had moeten gebeuren. Immers weet men niet hoeveel stemcodes naar niet-leden zijn verstuurd. Dit is natuurlijk van belang om dit te achterhalen om te weten hoe valide de uitslag is.

„Het staat ook niet in het verslag van de notaris”, zegt een nauw betrokkene over de omissie met de stemcodes. „Dat is natuurlijk niet goed. Dit blijft dooretteren. We moeten nu alles boven tafel tillen. Alle info over het ict-systeem moet openbaar worden gemaakt, ook de broncodes.”

Binnen het CDA is de chaos compleet, want dit is natuurlijk een rampzalig begin van de campagneperiode – die feitelijk nog moet beginnen. Er hangt nu al een ‘corrupt’ luchtje rondom het CDA, door weer een faliekant mislukte interne verkiezing.