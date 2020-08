Coronacrisis, moord op Bas, Wit-Rusland, Libanon… maar waar maakt NPO zich druk om? Genderrevealparty’s!

Alhoewel NPO-talkshow M momenteel op zomervakantie is, is het programma nog altijd actief op social media. En ook buiten het televisieseizoen weet het KRO-NCRV-programma met presentatrice Margriet van der Linden de plank mis te slaan. Op een dag als vandaag wordt er aandacht besteed aan de zogenaamde kwaadaardigheid die gender reveal party’s heten.

In Libanon ligt nog altijd een hoofdstad in puin en is de stemming onder burgers tot een kookpunt gestegen, in Wit-Rusland wordt hevig gereld wegens het manipuleren van de presidentsverkiezingen, en in eigen land is er een hittegolf en een coronacrisis. Genoeg dringende onderwerpen voor een talkshow, zou je zeggen, maar nee: talkshow M wil vandaag benutten om nog eens de aandacht te vestigen op ‘gender reveal party’s’. U weet wel: feestjes waarop wordt onthuld of de verwachte baby een jongetje of meisje is.

Dat laatste is dan weer een doorn in het oog van de “er bestaan achthonderd verschillende geslachten”-roepers die vinden dat je zo’n feestje pas kan houden als het kind zelf z’n geslacht gekozen heeft, in plaats van wanneer een ziekenhuisecho het biologische uitsluitsel geeft. M stelt:

“Misschien moet je die genderrevealparty sowieso heroverwegen. Maar als je toch besluit om het te vieren, dan liever wanneer je kind zélf heeft bepaald wie hij of zij wil zijn.”

Het zette dan ook kwaad bloed bij Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV). De NPO heeft haar prioriteiten totaal verkeerd gelegd, meent de parlementariër. “De dag nadat Bas 5 kogels in zijn rug kreeg,” zo schuttert hij op Twitter: “is dit de prioriteit van de links-activistische NPO.”