Coronaregels gelden wel voor ons, kennelijk niet voor min. Grapperhaus: bruiloftsfoto zonder 1,5m afstand duikt op

Justitieminister Ferd Grapperhaus is onlangs in het huwelijksbootje getreden. Spannend, zonder bruiloft in coronatijd. Maar misschien nóg wel spannender is het feit dat op foto’s te zien is dat de bruiloftsgasten de anderhalve meter afstand gewoon schouderophalend negeren, en allemaal op een kluitje kruipen voor een kiekje op het bordes.

In de coronatijd lijkt er sprake te zijn van twee soorten beleid om het virus in te dammen. Eentje voor ons het gewone volk, grofweg aangeduid met de term “anderhalvemetersamenleving.” En dan eentje voor de bestuurders van ons land, die met de Engelse term business as usual te vangen is. Althans, dat is wel de indruk die je krijgt als je het beeldmateriaal van de bruiloft van CDA-minister Grapperhaus te zien krijgt:

‘Practise what You preach’, geldt niet voor minister #Grapperhaus. Hij maakt beleid #corona, sluit #horecazaken die zich niet aan de #coronamaatregelen houden en strooit met #boetes. Maar bij de eigen #bruiloft lak aan de 1,5 meter. Daaag geloofwaardigheid. Advies: opstappen! ⤵️ pic.twitter.com/8iHXJCtu4l — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) August 27, 2020

Sterjournalist Ton F. van Dijk heeft geen goed woord over voor het tafereel: “Ik heb nooit geloofd in het idee dat we worden geregeerd door een elite die het volk regels oplegt maar zich daar zelf niet aan houdt. Dat geloof wordt nu wel op de proef gesteld, want hoe is dit anders te verklaren?”

Van excuses wil Grapperhaus ondertussen helemaal niets weten. Hij meent in een reactie juist extra scherp te zijn geweest op het naleven van de coronaregels. De opgedoken foto verklaart de minister met de tekst “Tuurlijk, soms loopt het dan even door elkaar. Maar we hebben telkens gezegd: mensen, let op de regels.”

Je zou er bijna monarchist van worden. Want in tegenstelling tot deze aso-roepende minister boden Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima wél excuses aan nadat een kiekje het daglicht zag waarop overduidelijk geen anderhalve meter afstand betracht werd…