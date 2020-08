DENK-jongeren willen Geert Wilders verbannen naar Hongarije: ‘Ga lekker terug!’

Oppositie, de officiële jongerenbeweging van de partij DENK, vindt dat Geert Wilders in Hongarije moet gaan wonen en daar moet blijven. De jongerenclub neemt het de PVV-leider zeer kwalijk dat hij vanuit Hongarije alleen maar lelijke dingen over Nederland twittert, terwijl hij neergang van de Hongaarse rechtsstaat wegwuift.

Dit jaar viert Geert Wilders zijn zomervakantie in Hongarije. En dat doet hij niet onder de radar: hij had ontmoetingen met premier Orbán en de bekende zanger Bunyós Pityu. Maar opzienbarender was wel het feit dat hij vanaf zijn vakantieadres zijn eigen land door het slijk haalde, en Hongarije ophemelde. In Hongarije zijn de voorbije jaren de rechterlijke macht aan de regeringskar gebonden en journalisten monddood gemaakt.

“Wat een geweldig land,” aldus het Kamerlid over Hongarije: “Nauwelijks moskeeën, geen hoofddoekjes op straat, géén socialisten of nepliberalen aan de macht, géén marokkaanse straatterreur, géén asielzoekers en mensen zijn trots op hun eigen cultuur + identiteit. Nederland kan op veel punten veel leren van Hongarije!”

Media die het waagden om kritiek te hebben op Wilders’ ophemeling van het autocratische Orbán-bestuur konden ook nog op een reprimande rekenen: “Liever 10 keer Orban dan 1 Rutte, die Nederlandse democratie om zeep helpt door open grenzen, EU, massaimmigratie en islamisering.” En: “Hoezo rechtstaat? Politiek proces Wilders, kwestie Poch, Coronawet. Nederland wordt de nieuwe dictatuur.”

Dat was de druppel voor Oppositie, de jongerenafdeling van DENK. Leden en jongeren van de partij hebben vaak moeten aanhoren hoe Wilders tekeerging tegen bevolkingsgroepen die in zijn optiek zouden moeten terugkeren naar hun thuisland. Nu zagen zij kans om de situatie eens om te keren en ditmaal de PVV’er te vertellen dat het hem vrij staat om neer te strijken in of om Boedapest: “Ga lekker terug naar Hongarije! Geert Wilders”, verkondigden de jeugdige volgelingen van Kuzu, Öztürk en Azarkan. Pats. Boem.