FVD kapittelt Mark Rutte om acute watercrisis in “Nederland waterland”: ‘Haha! Ook dit niet onder controle, Mark?!’

FVD-senator Bob van Pareren heeft de premier aangevallen wegens zijn gebrek aan regie. Het Eerste Kamerlid van de grootste oppositiepartij vindt dat de premier het dreigende watertekort in grote delen van Nederland niet goed onder controle heeft.

De hittegolf eist al menig tol. Op straat is het zelfs in deze corona- en vakantietijden extra rustig, huisdieren liggen te puffen in de schaduw en – als het aan FVD-senator Bob van Pareren ligt – moet de premier zich binnenkort verantwoorden op het Binnenhof wegens het niet goed managen van de watervoorraad van Nederland.

Van Pareren wijst op een artikel in De Telegraaf van vandaag, waarin wordt gesteld dat Nederland nog nooit zo’n massaal beroep deed op drinkwater als de afgelopen paar dagen. Er worden zelfs drinkwaterbedrijven geciteerd die letterlijk waarschuwen dat “de dagelijkse voorraad opraakt.”

Het Eerste Kamerlid legt de schuld van die crisis op het bordje van de minister-president. Want, zo houdt Van Pareren de lezer voor, we spreken niet voor niets over “Nederland waterland.” Dat uitgerekend hier nu lege kranen en droge douches dreigen, doet hem lachen om de vaardigheden van de VVD-regeringsleider. Hij moet ergens huilen van het lachen, maar stelt ook een cynische vraag: “Ook dit niet onder controle, premier Rutte?”

Rutte heeft nog geen publiek woord gerept over het watertekort in de huidige hittegolf. Wel raadt hij mensen aan om door middel van zeep en drinkwater hun handen “stuk te wassen.”