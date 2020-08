FVD: ‘Kneiterlinks heeft jaren gelogen over de kosten van aardgasvrije huizen… Het sprookje is uit!’

FVD Amsterdam heeft genoeg gehoord: huizen van het gas halen is een onverantwoorde en onrendabele investering. In Het Parool pleit het Amsterdamse FVD-raadslid Kevin Kreuger dan ook voor het stoppen met dit beleid.

Geholpen door flink wat momentum aangaande de energietransitie die nodig zou zijn om Nederland toekomstbestendig te maken, besloten beleidsmakers in Den Haag en gemeentes zoals Amsterdam om Nederland van het aardgas te halen. Recentelijk bleek wat voor desastreus plan dat is: in één woord simpelweg onrendabel. Tijd dus om dit onzalige beleid te schrappen, vindt de lokale FVD-politicus Kevin Kreuger. In Het Parool schrijft hij waarom het idee van Nederland zonder aardgas een “sprookje” waarvoor de belastingbetaler desalniettemin dreigt op te draaien dankzij ‘kneiterlinkse’ politici in Amsterdam en elders.

Want energietransitie onrendabel? Nou, dan máken we die toch gewoon rendabel door daar een onheuse hoeveel subsidies tegenaan te kwakken? Kreuger legt uit waarom dát geen goed idee is:

“Die subsidiepot wordt gevuld met belastinggeld. Miljarden aan belastinggeld. En wie betaalt die belasting? Precies, u. Dat zei Forum voor Democratie twee jaar geleden al. Daar hebben wij vragen over gesteld, debatten over gevoerd en talloos vaak over aan de bel getrokken. De rekening komt linksom of rechtsom bij de belastingbetaler terecht. Het was aan dovemansoren gericht, maar nu zijn de feiten en bewijzen niet langer te negeren.”

En dus:

“De partijen in de Amsterdamse gemeenteraad zullen kleur moeten bekennen. Waar zij zich voorheen nog enigszins konden verschuilen achter de rookgordijnen van het investeringen versus kosten-frame is het nu zo klaar als een klontje: wat we nu gaan doen, kost miljarden. Daar is jaren over gelogen, de kosten waren bekend. Het sprookje is uit, de Amsterdammer heeft recht op de waarheid.”

Op Twitter doet ook Kreugers directe leidinggevende, de Amsterdamse FVD-fractievoorzitter Annabel Nanninga, een duit in het zakje: “‘Aardgasvrij’ is peperdure onzin,” zo steunt zij haar fractielid die “gehakt maakt” van partijen als GroenLinks en de VVD. Nanninga: “Het is tijd dat zij eerlijk zijn over de torenhoge kosten: die betaalt ú!”