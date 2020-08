FVD noemt tweede golf corona ‘angstzaaierij’, meent: ‘virus stevig onder controle, geen reden voor overdreven paniek!’

Oppositiepartij Forum voor Democratie vindt dat er geen sprake is van een tweede golf van het coronavirus. Sterker nog, zij die dat wel propageren doen aan “angstzaaierij,” aldus de partij op hun website. Ook stelt Thierry Baudet een spervuur aan Kamervragen om het kabinet aan te sporen op een goede manier het virus te bestrijden.

Terwijl momenteel besmettingscijfers laten zien dat er weer meer Nederlanders met het coronavirus rondlopen, ziet Forum voor Democratie geen reden voor “paniek” om een tweede golf van de pandemie.

Nederland heeft het virus immers “stevig onder controle,” beweert de oppositiepartij. Niemand hoeft angstig te zijn:

“Het coronavirus is stevig onder controle en veel Nederlanders proberen eindelijk het normale leven weer op te pakken en te genieten van de zomer. De media zaaien ondertussen al wekenlang paniek wegens een ‘stijging van het aantal besmettingen’. De angst voor het virus neemt weer toe. Gelukkig is er goed nieuws: er is geen enkele reden voor deze overdreven paniek. Dat het absolute aantal positief geteste personen stijgt is niet meer dan logisch, aangezien er veel meer testen worden uitgevoerd. De cijfers die wél relevant zijn, zoals het aantal ziekenhuis- en ic-opnames, blijven nagenoeg gelijk. Daar komt bij dat, zelfs als ook het aantal mensen dat daadwerkelijk ziek wordt zal stijgen, we daar nu veel beter tegen opgewassen zijn dan dit voorjaar.”

Maar dat betekent niet dat FVD stilzit, want in de wijze waarop het kabinet het coronavirus te lijf gaat valt nog wel het één en ander te verbeteren in de optiek van de door Thierry Baudet gestarte beweging. En dus worden er maar liefst 35 Kamervragen gesteld aan ministers Van Ark (Volksgezondheid), Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie). Allereerst voelt Baudet de ministers aan de tand over de voorbereidingen voor de vaak voorspelde ‘tweede golf’. Hij wil weten of er opnieuw een tekort aan IC-bedden dreigt en of de wachtlijsten die van het voorjaar zijn ontstaan al ingelopen zijn.

Daarnaast heeft Baudet vragen over het bedrijf AstraZeneca. Nederland heeft de universiteit van Oxford miljoenen euro’s betaald om met een coronavaccin te komen dat wordt ontwikkeld door deze Brits-Zweedse farmaceut. Een “omstreden partij,” aldus FVD. Waarom gaat Nederland hiermee in zee, wil hij weten.

Ook uit de FVD-voorman zijn zorgen over het ‘censureren’ van voorstanders van hydroxychloroquine, een wetenschappelijk onbewezen medicijn tegen het coronavirus. Social media moeten voorstanders van deze kuur niet de mond snoeren, eist de politicus.

Tenslotte kraakt Baudet enkele kritische noten over de mondkapjesplicht, en kapittelt hij minister Ollongren dat zij op bezoek is geweest in Zweden. “Vindt u dat leden van het kabinet een voorbeeldfunctie hebben voor wat betreft het naleven van COVID-19 gerelateerde overheidsadviezen?”

Het kabinet moet de vragen binnen een ‘redelijke termijn’ van enkele weken beantwoorden.