FVD waarschuwt Nederland voor tweede Marrakeshpact: ‘EU wil Afrikanen makkelijker naar Europa laten komen!’

Na het eerste Marrakeshpact, waarin Europese en Afrikaanse landen afsproken om de massamigratie te stroomlijnen, komt er nu een ‘Marrakeshpact 2’, aldus beweert Forum voor Democratie op social media. En om dat te stoppen, vraagt de migratiekritische partij om hulp.

Op Facebook heeft Forum voor Democratie bekendgemaakt dat zij lucht hebben gekregen van een nieuw Europees Immigratiepact dat op komst zou zijn: Marrakesh 2. Nederlanders waren in meerderheid tegen, maar het kabinet ging er toch mee akkoord. Enkele EU-landen weigerden het verdrag, en in België viel de regering zelfs over het aannemen van het pact.

Daarom zint Brussel op vervolgstappen, meent de partij van Thierry Baudet:

“Dat accepteert de EU nu niet meer. En daarom werken ze nu aan een nieuw immigratiepact dat nog verder gaat – en ook voor Nederland bindend zou zijn. De EU wil het makkelijker maken voor Afrikaanse immigranten om naar Europa te komen en hier een paspoort te krijgen. Europa zou nóg “multicultureler” moeten worden. En de Tweede Kamer? Die heeft er officieel niets meer over te zeggen.”

De oppositiepartij belooft kiezers dat zij “er de komende tijd ALLES aan doen om Rutte en Brussel te laten merken dat Nederland GEEN Marrakesh 2.0 wil”, en benadrukt dat maar weer eens goed te zien is hoeveel macht Den Haag heeft overgedragen aan Brussel.

De partij vraagt om het bericht verder te verspreiden, zodat luid en duidelijk te horen zou zijn dat de inwoners van dit land zich afkeren van een dergelijke nieuwe internationale overeenkomst die de migratie moet bevorderen. Tot dusverre is dat al duizenden keren gedaan.