FVD wil gekozen burgemeester nu Aboutaleb en Halsema coronacrisis aangrijpen om de macht te pakken: ‘Hoogste tijd!’

Nu Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb de macht grijpen in hun gemeentes en die gebruiken om mondkapjesplichten in te voeren, die volgens juristen zelfs tegen de Grondwet zijn, moet Nederland maar eens over op een systeem van gekozen burgemeesters. Dat stelt FVD-europarlementariër en Provinciaal Statenlid Rob Roos.

Vanaf vandaag geldt er een mondkapjesplicht in delen van Amsterdam en Rotterdam. Wie weigert, kan een boete van maar liefst €95 opgelegd krijgen. De invoering van die maatregel is volgens redelijk autoritaire lijnen gelopen: de burgemeesters van die gemeenten hebben gemeend zelfstandig die nieuwe regels te kunnen invoeren, op grond van hun functies als burgemeester en voorzitter van hun respectievelijke veiligheidsregio’s.

De Telegraaf is kritisch over deze wijze van besluiten, waar geen directe democratische controle aan te pas komt. De krant spreekt van een “greep naar de macht” van burgemeesters, en citeert experts die de steeds grotere macht van de burgervaders- en moeders kritisch volgt: we hebben “moeten toezien hoe een andere en niet democratisch gekozen bestuurslaag de macht overnam en ingrijpende besluiten nam.”

Bij grotere bevoegdheden hoort ook een grotere democratische controle, maar díé is er nog niet. Ook met de vele gereedschappen die bij de eerste burgers in de koffer zijn gestopt wordt er nog altijd een achterkamertjesprocedure gevolgd voor benoemingen op deze post.

Tijd dat dat verandert, aldus Forum voor Democratie. De partij is al vanaf de oprichting een groot voorstander van gekozen burgemeesters, en ziet in de mondkapjesmachtsgreep in de twee grootste steden aanleiding om snel over te gaan tot een moderner, democratischer systeem. “Dan wordt het hoogste tijd voor ‘gekozen’ burgemeesters,” schrijft Rob Roos – Statenlid en europarlementariër – dan ook. Het wachten is dan ook op andere partijen die dit thema wel in hun verkiezingsprogramma hebben staan, maar telkens een ander thema vinden dat dan naar eigen zeggen meer prioriteit heeft. Of ze laten zich knevelen in coalitieakkoorden.

Hoe dan ook: kom maar op met die democratisering van die steeds machtiger wordende bestuurslaag. Dat is hard nodig!